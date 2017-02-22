Ещё раз про домашнее насилие

Как только власти информировали нас о «декриминализации домашних побоев», начался настоящий «ведьминский шабаш», который распространился по всем без исключения федеральным телеканалам и на множестве информационных сайтов в интернете.

Все, кому не лень, – от политологов до стоматологов – стали кричать о том, что сейчас точно все «кухонные боксёры» немедленно возбудятся и начнут бить-колотить своих домочадцев. Наслушавшись этих воплей, насмотревшись на раскрытые в крике рты и брызжущую слюну, народ стал паниковать, поверив, что его теперь можно бить безнаказанно.

Поэтому считаю своим долгом заявить: практически всё, что вы слышите от этих говорящих телевизионных голов про «декриминализацию побоев», является их личным бредом и служит одной цели – пропиарить себя любимого и отработать полученный гонорар. Безнаказанно вас могут бить только сотрудники полиции и национальные гвардейцы.

Прежде всего, обратите внимание на то, что необходимо отличать понятия «домашнее насилие» и «декриминализация домашних побоев». Это не только разные слова, но и разные понятия!

Домашнее насилие – вещь отвратительная. Но оно всегда было и всегда будет. Уголовной ответственностью за несильный толчок или щипок домашнего садиста не испугать. Знаете почему? Ответ простой: ключевое слово тут – «несильный», а поэтому наказание, которое обычно избирал суд по такой статье, – небольшой штраф или обязательные работы на непродолжительное время. Никто за такое правонарушение не будет выжигать у виновного на лбу клеймо каторжника или хотя бы ставить ему штамп в паспорт.

А вот за более сильный удар, толчок, щипок, пинок и т.д. наказание наступает уже по другим статьям Уголовного кодекса, которые не отменены, и никто их отменять не собирается.

Поверьте, что у государства достаточно законных способов для того, чтобы у двуногого животного, поднявшего руку на ребёнка или женщину, выработался условный рефлекс: сделал больно беззащитному – наказание будет скорым, неотвратимым, и оно тебе не понравится.

Так называемые «побои», то есть, говоря простым языком, относительно несильный удар, шлепок, толчок, причинивший физическую боль, но не повлекший за собой вреда здоровью, причинённые первый раз в течение года, в настоящее время – административное правонарушение. Я рад этому, потому что главное в профилактике преступлений не строгость, а неотвратимость наказания и скорость его применения. Дело в том, что:

1. Побои – дело частного обвинения. Следовательно, обвинитель по делу – это вы, тот, кому они причинены. Вам никто не будет помогать в доказывании вины обидчика: ни прокурор, ни полиция, ни суд – им это запрещено законом. Но есть исключение: прокуратура может вам помочь, если вы не можете защищать свои права вследствие возраста (очень маленький либо очень преклонный), здоровья (инвалид первой группы) и т.д. Если же вы, например, обычная женщина, то всё будете делать сами.

После того как вас поколотили, вам надо правильно написать заявление в мировой суд. Писать в полицию не рекомендую – только потеряете время. Полицейские подержат немного заявление у себя, потом перешлют в мировой суд, а суд вернёт вам, так как заявления в полицию и в мировой суд пишутся по-разному. Кроме того, вам надо знать, как правильно составить ходатайство о производстве судебно-медицинской экспертизы и подать его судье, знать правила судопроизводства, владеть навыками различных видов допросов, знать способы изобличения лжесвидетелей и многое-многое другое. Есть, конечно, вариант обратиться к адвокату, но ведь придётся платить деньги. В Тагиле, в зависимости от сложности дела, ценник может быть примерно 10-30 тысяч рублей. А теперь спросите себя: вы сможете в течение примерно полугода выдержать весь этот юридический ад ради того, чтобы вашему обидчику суд присудил в качестве наказания штраф примерно 3-4 тысячи рублей? А если мировой суд несколько раз вернёт вам заявление на доработку? А если вам несколько раз секретари в суде нагрубят? Вот поэтому избитые женщины и не связывались с мировым судом, понимая, что вся эта процедура привлечения к уголовной ответственности не соизмерима с тяжестью наказания. Тем более что обидчик обычно живёт рядом с потерпевшей и искренне веселится, видя её попытки добиться его осуждения.

2. Сейчас государство изменило закон. Судебная практика ещё не установилась, но я уверен, что будет так: если ты готов распустить руки, будь готов к тому, что в этот же день по звонку потерпевшей сотрудники полиции изолируют тебя от семьи и переместят в так называемый «обезьянник», где ты посидишь до утра с подобными тебе личностями. Следующие пятнадцать суток вы все проведёте в камере, в тёплой и доброжелательной компании бичей. Семья от тебя немного отдохнёт. А вот если тебе это не послужит надлежащим уроком и ты в течение года снова причинишь физическую боль своим близким, тогда, пожалуйста, получи уже уголовное наказание. Правда, потерпевшей придётся всё же пройти весь путь, описанный мной выше. Ну что, заметили разницу? Раньше – полгода мучений и штраф негодяю. Теперь – один звонок и полмесяца отдыха. А если он не понял, то ему – уголовная ответственность, а вам я посоветовал бы расторгать брак и разбегаться.

3. Допустим, удары нанесены несколько сильнее и потерпевшей причинен лёгкий вред здоровью (она пробыла на больничном до 21 дня), вот тут уже извини – получи уголовное дело и судимость. Наказание, в зависимости от обстоятельств, может быть назначено от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

4. Ударил ещё сильнее – тогда уже за тебя государство возьмётся всерьёз. Поездка в места изоляции на 2-3 года становится всё реальнее и реальнее.

В следующей публикации я расскажу вам об одной очень интересной, редко применимой статье УК РФ и дам несколько «вредных» советов по тактике борьбы с домашними садистами.