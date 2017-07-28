Знакомство с Екатеринбургом: Купцы Ошурковы

Когда начинаешь знакомиться с достопримечательностями Екатеринбурга, относящимися к XVIII или XIX веку, то долгое время не можешь привыкнуть к тому, что улицы, на которых стоят превосходные изящные купеческие особняки, носят названия, порождённые другой эпохой, уничтожившей купечество как класс. И улица, носящее имя героя Гражданской войны (и многочисленных анекдотов) Василия Ивановича Чапаева, не исключение. Глядя на усадьбы коллежского советника Нурова, купцов Рязанова, Давыдова, Ошурковых, поневоле начинаешь задумываться о том, что некоторым улицам Екатеринбурга всё-таки стоит возвратить их исторические названия.

До Октябрьской революции улица Чапаева носила название Архиерейская. Одними из первых здесь стали строиться известнейшие екатеринбургские купцы Рязановы. Первоначально улица называлась Рязановской, что было вполне справедливо: практически половина улицы была застроена представителями этой славной фамилии. Переименовали улицу после того, как уважаемый в Екатеринбурге, да и во всем уезде, купец Яким Меркурьевич Рязанов заложил банку свой особняк и не смог выкупить его. Усадьба Рязанова и роскошный каменный особняк за долги отошли казне, и здесь поселился Главный горный начальник. Спустя некоторое время казна передала дом правящему архиерею, и вскоре улица сменила название, став Архиерейской...

Где-то за 30 лет до описанного выше события, в 1858 году, в Екатеринбург перебралась купеческая семья Ошурковых – братья Павел, Евдоким и Михаил Михайловичи, основавшие в городе торговый дом «Братья Ошурковы» с основным заявленным капиталом в 90 000 рублей. Занимались братья Ошурковы, как тогда было принято говорить, торгово-промышленными операциями, наибольшую выгоду из которых приносил сплав продукции уральских металлургических заводов по реке Чусовой, комиссионная торговля металлом и продукцией собственных заводов: кожевенного, стеаринового (свечного) и салотопенного.

Металл Ошурковы закупали в основном на Ревдинском заводе и в Сергинско-Уфалейском горном округе, но имели прочные торговые связи и в Нижнетагильском посёлке. Сюда Ошурковы везли свечи, льняное и техническое масло, выделанные кожи, а отсюда – продукцию тагильских кустарей: самовары, сбитенники, сундуки, подносы.

Ошурковы происходили из крестьянской семьи, обосновавшейся во второй половине XVII века в деревне Мартьяново, что нынче находится в Шалинском районе Свердловской области. Глава семейства Самсон Прохорович, будучи ещё молодым человеком, пришёл на Урал в поисках свободных земель. Традиционное землепашество было не единственным занятием Ошурковых. Сыновья Самсона Прохоровича занимались и кожевенным промыслом, и плотницким делом, и мыловарением. Один из правнуков Самсона Ошуркова – Михаил – сколотил неплохой капитал на речных перевозках, гоняя по Чусовой в Каму стружки, гружённые льняным семенем, маслом, салом и другими товарами, с Урала в Прикамье.

Капиталы торгового дома «Братья Ошурковы» росли как на дрожжах, и вскоре Павел, Евдоким и Михаил решили пустить корни в Екатеринбурге. Поселиться договорились на одной улице, чтобы сподручнее было вести дела. Выбор места доверили среднему брату Павлу.

Павел Михайлович Ошурков (фото конца XIX в.)

Павел Михайлович среди екатеринбургской знати и купечества считался самым серьёзным из всей семьи Ошурковых. Он был совладельцем группы золотых и платиновых приисков и нескольких заводов, являлся «почётным блюстителем хозяйственной части» Екатеринбургского духовного училища и много жертвовал на содержание этого учебного заведения. Так, помогая училищу в приобретении нового здания, он уплатил из личных денег 1202 рубля (из необходимых 9202 рублей). За что получил благословение от Святейшего Синода и почётную грамоту. Позднее за заслуги «по духовному ведомству» Павел Михайлович Ошурков был дважды награждён золотыми медалями «За усердие» на Владимирской и Андреевской лентах.

По некоторым сведениям, именно знакомство с Епископом Екатеринбургским, близость к архиерейскому дому и повиляли на выбор Павла Михайловича: все три брата Ошурковы начали строить свои особняки на Архиерейской улице. Другой причиной, по которой купцами Ошурковыми была выбрана именно эта улица, было то, что здесь находилось много домов, выставленных на продажу наследниками умерших владельцев или разорившимися купцами. Обычно такие владения продавались по заниженной цене и приобретение их считалось выгодным. Ряд историков и летописцев Екатеринбурга утверждают, что Ошурковы не построили «с нуля» свои усадьбы, а купили уже готовые дома и вложились только в их реконструкцию.

В 1876 году строительные работы в усадьбе Павла Ошуркова были завершены и купец переехал в новый роскошный особняк, обращённый главным фасадом на улицу Архиерейскую. Кроме дома, в состав усадьбы входили одноэтажный флигель, где планировалось открыть лавку, каретник и хозяйственные постройки, а также большой сад с беседками, павильонами и купальнями, выходящий на берег реки Исеть. Здесь, в этом доме, Павел Михайлович прожил до самой своей смерти в 1898 году.





Дом купца П. М. Ошуркова (ул. Чапаева, д. 3)

Флигель усадьбы П. М. Ошуркова (ул. Чапаева, д. 3е)

В настоящее время в бывшем купеческом доме разместилась детская библиотека № 5, или, как её любят называть коренные жители города, «Малая Герценка» (детская библиотека является филиалом Центральной городской библиотеки № 1 имени А. И. Герцена).

Элементы декоративного оформления дома

В целом жилой дом усадьбы П. М. Ошуркова представляет собой образец купеческого особняка, типичного для второй половины XIX столетия, декоративное убранство фасадов которого характеризуется смешением классического и барочного мотивов.

Рядом с домом Павла Михайловича Ошуркова, по нечётной стороне улицы, находится дом, известный как дом купца Давыдова, который принадлежал выпускнику Петербургской консерватории, оперному тенору и купцу Петру Феофановичу Давыдову. Впрочем, правильнее было бы назвать этот дом вторым домом Павла Михайловича Ошуркова.

История этого здания, в котором ныне находится Центральная городская библиотека имени А. И. Герцена, началась в 1829 году, когда екатеринбургский купец 2-й гильдии Семён Черепанов был избран городским головой (мэром города). Высокое положение обязывало прижимистого Семёна Фокича раскошелиться на большой каменный дом, куда было бы не стыдно пригласить уважаемых купцов, городскую знать и гостей Екатеринбурга. Как городской голова Черепанов ничем не запомнился горожанам, кроме одного забавного эпизода: уже под конец выборного срока он подал прошение вышестоящему начальству, в котором заявлял, что был не вправе баллотироваться на этот пост, так как имел судимость (хотя и не связанную с лишением свободы) за укрывательство беглого крепостного.

После смерти С. Ф. Черепанова его наследники решили продать этот дом, но заломили такую цену, что все потенциальные покупатели разбежались. Наконец, несколько раз сбавив цену, они дождались покупателя. Им оказался Павел Михайлович Ошурков, который искал дом для своей дочери Анфии. Анфия Павловна в ту пору получила предложение руки и сердца от богатого петербургского франта купца Петра Давыдова, и этот дом должен был стать её приданым. Свадьба в скором времени состоялась, а молодожёны переехали в реконструированный и отремонтированный черепановский дом.

Дом купца П. Ф. Давыдова (ул. Чапаева, д. 5)

Элементы оформления фасада дома

История появления в Екатеринбурге «оперного купца» Петра Давыдова такова. Его отец – Феофан Давыдович Давыдов – был весьма известным в России предпринимателем. Он имел в Петербурге крупный гончарно-печной и изразцовый завод, активно распространял продукцию по всей России. В начале 80-х годов XIX века Феофан Давыдов решил упрочить свои позиции на урало-сибирском рынке и арендовал кирпичный и изразцовый завод в Екатеринбурге. Производимые Давыдовым изразцы и кирпич выгодно отличались от продукции конкурентов высоким качеством и демократичной ценой. Чтобы вести дела на месте, Феофан Давыдович посылает в Екатеринбург своего сына Петра, который в те времена окончил обучение в Петербургской консерватории в классе опытного педагога и в прошлом популярного оперного певца Камилло Эверарди.





Пётр Феофанович Давыдов (фото конца XIX в.)

Приехав в Екатеринбург, Пётр Феофанович Давыдов стал регулярно выступать перед местной публикой и на одном из таких выступлений познакомился с Анфиёй Ошурковой. Свадьбу сыграли 30 января 1883-го, и молодая жена быстро убедила супруга в необходимости оставить мечты о большой сцене. Впрочем, Пётр Феофанович нет-нет, да выступал на светских мероприятиях, чем был, в общем-то, доволен. Кроме пения и бизнеса, была у Петра Феофановича ещё одна страсть – охота.

Впрочем, выступать на «большой сцене» Петру Давыдову всё же довелось. В конце 1885 года, когда дела его уральских заводов пошли «в гору», Пётр Феофанович с семьёй уехал из Екатеринбурга и устроился в труппу антрепренера Медведева, выступавшую в Казани. Больше года Давыдов блистал на театральных подмостках, купаясь в лучах славы. Однако гастрольная деятельность закончилась быстрее, чем он думал. Пётр Феофанович поссорился с антрепренёром, был вынужден уйти из труппы и вернуться на Урал.

После возвращения Давыдов с головой окунулся в предпринимательство, расширив производство изразцов и огнеупорного кирпича. Кроме того, бывший певец открыл в Екатеринбурге техническую контору, а затем основал её отделения в Перми и Тюмени, стал участвовать в деятельности городской думы, а также в ряде общественных организаций. Наиболее плодотворно он сотрудничал с музыкальным кружком и обществом любителей конского бега, позднее переименованного в общество поощрения коннозаводства.

Рекламные объявления «Торгового дома П. Ф. Давыдов»

Свою любовь к музыке и оперному пению Пётр Феофанович передал сыну Павлу, который по окончании гимназии уехал в Петербург учиться музыке у самого Римского-Корсакова. Но в последний день 1905 года случилась трагедия: во время празднования Нового года в ресторане «Медведь» юный Павел Давыдов был застрелен из револьвера в результате пьяной ссоры.

После смерти сына Пётр Феофанович отошёл от общественной жизни Екатеринбурга и посвятил всё своё время бизнесу. Летом 1919 года он покинул город вместе с отступающими войсками адмирала Колчака, и о его судьбе больше ничего неизвестно...





Пётр Феофанович Давыдов (фото начала XX в.)

В бывшем особняке «оперного купца» Давыдова в 1969 году разместилась Центральная библиотека имени А. И. Герцена. Переезд «Большой Герценки» в этот дом не был случайностью. Дело в том, что начиная с 30-х годов в этом здании накапливались и формировались библиотечные фонды, которые пополнялись за счёт частных собраний книг, конфискованных у репрессированных жителей Свердловска и области. В 30-50-х годах этими фондами пользовались только представители советской и партийной элиты города, но в начале 60-х они были объединены с основными фондами библиотеки имени Герцена.

Буквально напротив усадьбы Павла Михайловича Ошуркова купил себе дом его старший брат Евдоким. О жизни Евдокима Михайловича известно немного: занимался делами торгового дома «Братья Ошурковы», был пайщиком нескольких золотых приисков в окрестностях Екатеринбурга, был благотворителем, умер в 1900 году. Известно, что Евдоким Ошурков купил сначала один дом на Архиерейской улице (ул. Чапаева, д. 8), а затем приобрёл в собственность и здание, стоящее рядом (ул. Чапаева, д. 8б).

Первый дом купца Евдокима Михайловича Ошуркова (ул.Чапаева, д. 8)

Второй дом Е. М. Ошуркова (ул. Чапаева, д. 8б)

Младший из Ошурковых поселился на Архиерейской улице неподалёку от братьев, в одноэтажном доме на углу с улицей Симеоновской, или Ночлежной (ныне – улица Тверитина). В нём Михаил Михайлович жил с женой Анной Григорьевной, сыновьями Константином и Михаилом и дочерьми Антониной и Натальей. О здании (нынешний адрес – ул. Чапаева, д. 10) известно, что перестроено оно было между 1880 и 1888 годом по проекту известного в Екатеринбурге архитектора Юлия Дюделя. Во дворе дома находились хозяйственные постройки, баня и каретник, а также большой парк, в котором росли липы и голубые канадские ели.

Дом Михаила Михайловича Ошуркова (ул. Чапаева, д. 10)

Интерьер прихожей дома М. М. Ошуркова (фото начала ХХ в.)

Глава семейства – Михаил Михайлович – был членом Палестинского общества и Городской Думы, входил в попечительский совет городского 3-классного начального училища; награждён серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте. Кроме этого, Михаил Михайлович интересовался историей и культурой Урала, принимал участие в работе Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ).

После смерти старших братьев Михаил Михайлович с сыновьями реорганизовал торговый дом «Братья Ошурковы» и основал ещё один – «Товарищество наследников Е. М. Ошуркова» с уставным капиталом в 30 000 рублей. Умер Михаил Михайлович в 1905 году, оставив дом сыну Константину, который внезапно увлёкся историей фаянсового и фарфорового производства на Урале, а затем изучением коллекций медной чеканной посуды, которую делали на уральских заводах в XVIII веке.

В этих изысканиях Константину Михайловичу помогал зять – муж сестры Натальи – заводчик и купец Александр Дмитриевич Смолин, с чьим именем связана самая драматическая история семьи Ошурковых.

Как-то раз компаньон Ошурковых, курганский купец Дмитрий Иванович Смолин, приехал в Екатеринбург по делам вместе с сыном Александром, на которого обратила внимание дочь Михаила Михайловича Антонина. У молодых людей завязались отношения, которые могли бы закончиться свадьбой, если бы не родная сестра Тони Наталья, сумевшая переключить внимание Александра на себя. В конце концов Александр Смолин посватался к Наталье. Обманутую Антонину даже не пригласили в Курган на свадьбу. Девушка замкнулась в себе, стала неразговорчивой, скрытной, много времени проводила в подвале родительского дома, где для неё оборудовали отдельную комнату. Сколько прожила затворницей Антонина Ошуркова до сих пор никто точно не знает. По одной из версий, девушка повесилась в свадебном платье, купленном ей отцом. По другой версии, она сошла с ума и умерла там же, в своей подвальной комнате, от «сердечных судорог». Городские легенды гласят, что с тех пор в подвале дома Михаила Ошуркова обитает призрак Антонины, который иногда пугает тех, кто осмелится спуститься в подвал поздно вечером.

Улица Архиерейская в начале ХХ столетия. Редкий дореволюционный снимок, на котором видны все дома купцов Ошурковых

В 1928 году усадьба Михаила Ошуркова была национализирована и отдана под квартиры для партийных и советских работников. В 1951 году здание передали АТС Ленинского района города Свердловска. Тогда же была проведена перепланировка здания, в результате которой все интерьеры усадьбы были утрачены.

В наши дни в этом доме находятся керамическая, гончарная и камнерезная творческие мастерские Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Здесь же с 1995 года располагается Уральский центр народных промыслов и ремёсел.