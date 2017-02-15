О молодёжной политике Нижнего Тагила

«Убывание численности малых городов в России является непреодолимой глобальной тенденцией, а попытки сохранить их любой ценой и препятствование перетоку трудоспособного населения в крупные города будут стоить стране 2-3% экономического роста. В течение ближайших 20 лет из малых городов России может высвободиться 15-20 миллионов человек, в связи с чем необходимо, прежде всего, думать о быстрой модернизации городской среды крупнейших городов. Судьба малых городов, таким образом, предоставлена им самим: сильные выживут, слабые исчезнут».

Эльвира Набиулина, «МосУрбанФорум», 2012 г.

Причины убывания населения типичны для монопрофильных городов. Зависимость от градообразующего предприятия, малая конкурентоспособность по привлечению квалифицированных кадров, отсталая социокультурная инфраструктура, неразвитость малого бизнеса, низкая платёжеспособность населения и т. д.

Исходя из личного опыта работы с молодёжью Нижнего Тагила, можно сформулировать субъективный тезис: «Уезжают потому, что не хотят жить в рабочем посёлке».

Отличием развитых городов является взаимодействие и развитие различных видов культур, их избыточность и многообразие, отстающие города представляют и развивают только одну культуру.

Осознавая всю серьёзность жизнеспособности, а иногда и обречённости малых городов, ряд экспертов предлагает искать выход в поддержке городов на федеральном и региональном уровнях. Разработан целый ряд предложений, и уже существуют действующие федеральные программы. Такой подход к решению проблем ориентирован на государственную поддержку, т.е. на поддержку «сверху». Однако к настоящему времени не несёт жизненных, ощутимых результатов.

Принципиально отличный от этого пути, существует второй путь возрождения и развития малых городов – движение «снизу», которое заключается в их саморазвитии. Саморазвитие подразумевает поиск и активизацию внутренних источников городского развития, их потенциала. Это касается как материальной, так и нематериальной сферы городского потенциала – человеческого капитала.

«Человеческий капитал в широком понимании формируется за счёт инвестиций в повышение уровня и качества жизни населения и в обеспечение комфортности и эффективности интеллектуального и управленческого труда». Состояние человеческого капитала тесно связано с качеством жизни, которое по многим позициям пересекается с качеством городской среды.

Но! Городская среда не является самоцелью. Различные городские изменения, будь то благоустройство общественных пространств или городские события, инициированные и реализованные органами власти для жителей, только усугубляют иждивенческое отношение. Человек ценит только то, в чём он участвовал лично. И основная задача сейчас – вовлекать жителей в процессы городских изменений, а не развлекать ими.

Притчей во языцех стал успешный пример города Заречного в Пензенской области. Бывший глава города Вячеслав Владимирович Гладков высказал следующую мысль: «Надо совершить революцию в мозгах людей, активизировать человеческий фактор и сделать город живым и интересным местом. В случае успеха это и станет главным конкурентным преимуществом города в борьбе за людей, инвестиции и новые виды бизнеса. Самое важное сегодня – социальные инновации. Только через них возможно изменить среду и оставить молодёжь в городе».

Журнал «Эксперт», 2010 г.

Гладков говорил о поиске поддержки и развитии города через активацию внутренних резервов, которые находятся не в производственной и финансовой сферах, а в человеческом капитале. Сама мысль о том, что среда города изменится при изменении ментальности её жителей говорит о неординарности мышления городских властей и её руководителя. Сейчас в составе третьей управляющей команды города Севастополя Вячеслав Владимирович в должности заместителя губернатора применяет тот же подход – городские изменения через человека.

Выше я уже говорил, что проблемы малых городов вполне типичны, но решения этих проблем должны быть уникальными. Конечно, создать единые образцы, единые «матрицы успеха», которые можно было бы транслировать во все малые города, невозможно. В каждом регионе, даже в каждом районе, нужно искать свои точки роста. И важно помнить, что главный ресурс городов – люди, человеческий ум и творческие способности. Каждый город обладает творческим потенциалом, но во многих городах он заблокирован... Каждый город может иметь свою уникальную нишу. Важен принцип «сделать что-то из ничего».

Предложения от Центра прикладной урбанистики:

1. Комплексный анализ территории (карты сообществ, карты общественных пространств, преступность, заболевания, плотность событий, карта культурных кодов, карта предпринимательской активности и т. п.), разработка параметров состояния человека/социальных групп/разных типов деятельности.

2. Вовлечение в проектирование технических заданий для проектов всех найденных субъектов. В этом ключевое отличие технологий ЦПУ от технологий соучастного манипулирования. Вовлекаются субъекты на этапе, когда нет ещё концепций. Для формирования сложного ТЗ и определения роли своего участия в этом. На этом этапе мы включаем образовательные проекты, для того чтобы местные специалисты (эксперты/чиновники/предприниматели) переняли практику проектирования с вовлечением.

3. Формирование пула технических заданий и реестра пилотных проектов (с учётом территориальной специфики и интересов разных локальных групп).

4. Формирование консорциума из местных предприятий/команд/экспертов/ВУЗов для реализации этих проектов, создание региональной организации на тему «Развитие городской среды» для концентрации ресурсов в одном месте. Заказы должны делать местные компании, но в новой парадигме (не одна и все остальные, а сложный консорциум) с обязательной модерацией и вовлечением малого и среднего бизнеса.

5. Проведение повторного анализа/обработка данных мониторинга, фиксация изменений, формирование научно обоснованной базы для разработки новых регламентов городского развития.

Поэтому ЦПУ формирует независимую рабочую группу/сообщество тех, кого эта тема волнует профессионально и кто готов реализовывать программу не формально (не под козырёк), а системно, ценностно.