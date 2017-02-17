Истории людей и их наград: Владимир Боровиковский «Портрет Н. Я. Свербеева»

В феврале – в честь празднования Дня защитника Отечества – рассказываем истории произведений из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, где встречаются медали и ордена.

На портрете Владимира Лукича Боровиковского изображен Николай Яковлевич Свербеев – участник первой и второй русско-турецких войн, директор экономии Крыма, основатель Михайловского имения Новосильского уезда Тульской губернии. Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени, вероятно, получил за участие в военных действиях.

Другие истории можно найти на новом сайте Нижнетагильского музея изобразительных искусств – http://histories.artmnt.ru/

Владимир Лукич БОРОВИКОВСКИЙ. 1757-1825

ПОРТРЕТ Н.Я. СВЕРБЕЕВА. Начало 1790-х

Холст, масло

Поступление: 1944, из Управления по делам искусств при Совете Народных Комиссаров РСФСР

Автор текста: Марина Агеева – директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Владимир Лукич Боровиковский, можно сказать, потомственный художник-самоучка. Он родился в Миргороде в 1757, в семье казака Луки Боровика, который вместе с тремя сыновьями - Василием, Иваном и Владимиром, занимался иконописью. Став самостоятельным, Владимир отошел от строгих канонов иконописи, и начал писать церковную живопись в духе «украинского барокко», отличающегося прихотливостью. Так бы и остался художник местной знаменитостью, если бы не случайность. В 1787 Владимир Лукич исполнил две аллегорические картины для украшения одного из «путевых дворцов» Екатерины II, возводившихся на пути её следования в Крым. Картины обратили на себя особенное внимание императрицы - на обоих была изображена сама Екатерина II. Императрица пожелала видеть автора картин, говорила с ним и посоветовала ему ехать в Петербург, в Академию Художеств. Спустя год Боровиковский решился на переезд в Санкт-Петербург, но его путь в Академию художеств был закрыт по возрасту - ему в ту пору уже исполнился 31 год. С 1792 он брал уроки у австрийского живописца И.Б. Лампи, работавшего при дворе Екатерины II, затем у Д.Г. Левицкого. После создания ряда портретов, библейских и исторических композиций в 1795 году В.Л. Боровиковскому присвоено звание академика, а в 1802 году - советника Академии Художеств. Художник известен, прежде всего, как мастер портрета.

Творчество Владимира Лукича Боровиковского, одного из трех «китов» русского искусства XVIII века – Ф. Рокотов, Г. Левицкий, В. Боровиковский, принадлежит сразу двум столетиям. Он последний живописец века Просвещения, связанный с «рационалистами», ориентированными на науку и ее достижения, и он как бы подготавливает появление российских романтиков. Боровиковский был одним из первых русских художников, обратившихся к «портрету души», внутреннего мира своего современника. Художник, написавший большое количество портретов, в ряду которых парадные, камерные, миниатюрные, в 1795 году удостоен звания академика живописи, хотя саму Академию Художеств ему окончить не довелось.

Композиция портрета проста. Фигура, вырисовываясь на темном фоне, обобщена. Мужчина около пятидесяти лет одет в строгий должностной губернский мундир с орденом Владимира 4-й степени.

Поскольку он участник второй русско-турецкой войны, вероятно, орден получил за участие в военных действиях. Волевой взгляд говорит о решительности и твердости характера. Пудреный парик на голове в одну буклю говорит о том, что портрет исполнен, скорее всего, уже в царствование императора Павла I.

http://histories.artmnt.ru/collection/painting33