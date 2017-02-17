Сегодня: Пт, 17 Февраля, 2017 | USD 57.63 руб. 0.37   EUR 61.45 руб. 1.55   | -11 °C

Истории людей и их наград: Владимир Боровиковский «Портрет Н. Я. Свербеева»


Нижнетагильский музей изобразительных искусств 17.02.2017

Учреждение культуры

В феврале – в честь празднования Дня защитника Отечества – рассказываем истории произведений из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, где встречаются медали и ордена.

На портрете Владимира Лукича Боровиковского изображен Николай Яковлевич Свербеев – участник первой и второй русско-турецких войн, директор экономии Крыма, основатель Михайловского имения Новосильского уезда Тульской губернии. Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени, вероятно, получил за участие в военных действиях.

Другие истории можно найти на новом сайте Нижнетагильского музея изобразительных искусств – http://histories.artmnt.ru/

 

Владимир Лукич БОРОВИКОВСКИЙ. 1757-1825
ПОРТРЕТ Н.Я. СВЕРБЕЕВА. Начало 1790-х
Холст, масло
Поступление: 1944, из Управления по делам искусств при Совете Народных Комиссаров РСФСР

Автор текста: Марина Агеева – директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Владимир Лукич Боровиковский, можно сказать, потомственный художник-самоучка. Он родился в Миргороде в 1757, в семье казака Луки Боровика, который вместе с тремя сыновьями - Василием, Иваном и Владимиром, занимался иконописью. Став самостоятельным, Владимир отошел от строгих канонов иконописи, и начал писать церковную живопись в духе «украинского барокко», отличающегося прихотливостью. Так бы и остался художник местной знаменитостью, если бы не случайность. В 1787 Владимир Лукич исполнил две аллегорические картины для украшения одного из «путевых дворцов» Екатерины II, возводившихся на пути её следования в Крым. Картины обратили на себя особенное внимание императрицы - на обоих была изображена сама Екатерина II. Императрица пожелала видеть автора картин, говорила с ним и посоветовала ему ехать в Петербург, в Академию Художеств. Спустя год Боровиковский решился на переезд в Санкт-Петербург, но его путь в Академию художеств был закрыт по возрасту - ему в ту пору уже исполнился 31 год. С 1792 он брал уроки у австрийского живописца И.Б. Лампи, работавшего при дворе Екатерины II, затем у Д.Г. Левицкого. После создания ряда портретов, библейских и исторических композиций в 1795 году В.Л. Боровиковскому присвоено звание академика, а в 1802 году - советника Академии Художеств. Художник известен, прежде всего, как мастер портрета.

Творчество Владимира Лукича Боровиковского, одного из трех «китов» русского искусства XVIII века – Ф. Рокотов, Г. Левицкий, В. Боровиковский, принадлежит сразу двум столетиям. Он последний живописец века Просвещения, связанный с «рационалистами», ориентированными на науку и ее достижения, и он как бы подготавливает появление российских романтиков. Боровиковский был одним из первых русских художников, обратившихся к «портрету души», внутреннего мира своего современника. Художник, написавший большое количество портретов, в ряду которых парадные, камерные, миниатюрные, в 1795 году удостоен звания академика живописи, хотя саму Академию Художеств ему окончить не довелось.

Композиция портрета проста. Фигура, вырисовываясь на темном фоне, обобщена. Мужчина около пятидесяти лет одет в строгий должностной губернский мундир с орденом Владимира 4-й степени.

Поскольку он участник второй русско-турецкой войны, вероятно, орден получил за участие в военных действиях. Волевой взгляд говорит о решительности и твердости характера. Пудреный парик на голове в одну буклю говорит о том, что портрет исполнен, скорее всего, уже в царствование императора Павла I.

http://histories.artmnt.ru/collection/painting33

Все записи автора Стать автором




Список Авторов


Адам Диана
Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
Александр Германович
Собиратель городских звуков, участник сообщества «Красивый Тагил»
Александр Пирогов
Политтехнолог, руководитель группы политического консультирования «Пирогов и партнеры»
Александр Сергеев
Публицист, студент магистратуры СПбДА
Александр Субботин
Разносчик культуры, участник перформанс-труппы «Звучащее тело», завсегдатай арт-пространства «Яйцо»
Алексей Слободской
Бывший журналист и немножко писатель, маркетолог.
Альбина Хитрина
Стилист-дизайнер, основатель творческого пространства, блогер
Альшевских Андрей
Депутат-коммунист регионального Заксобрания
Амиров Валерий
Доцент факультета журналистики УрФУ, кандидат филологических наук
Анастасия Бусыгина
Поклонник искусства, синемафил, публицист, свободный художник
Анатолий Пивоваров
Блогер
Андрей Батурин
куратор Центра Прикладной Урбанистики
Андрей Волегов
Член Общественной палаты Свердловской области, председатель Правления Региональной Общественной Организации Свердловской области "ЭКОПРАВО"
Аникин Александр
Общественный деятель, блогер
Анна Красавина
Культурный обозреватель
Анна Мамонтова
Директор студии кулинарных мастер-классов
Благотворительный Фонд «Живи, малыш»
Блог Редакции
«Между Строк» - Это много политики, критики, новости с негативным оттенком и слухи», - слышим мы о себе со всех сторон.
Бычков Егор
Директор Агентства новостей «Между строк»
Васюнов Максим
Тагильчанин, тележурналист, сейчас живет и работает в Москве
Вахонина Наталья
Главный редактор Агентства новостей "Между строк"
Волков Павел
Лауреат конкурса «Молодые фотографы России-2014», тагильчанин, сейчас живёт в Санкт-Петербурге
Воронин Владислав
Доцент НТИ УрФУ
Гаев Владимир
Депутат Нижнетагильской городской Думы (ЛДПР)
Гвоздева Ольга
Старший тренер сборной команды Свердловской области по гребному слалому, Мастер спорта России, Заслуженный тренер России
Горьков Дмитрий
Бизнес-консультант
Денис Славин
Журналист, писатель, инженер.
Дмитрий Кужильный
Автор проекта «Город-ЛабириНТ»
Евгений Ковтунов
Основатель мотоцентра «Техника движения», основатель нижнетагильского байк-клуба «Скифы»
Евгений Ющук
Профессор кафедры мировой экономики УрГЭУ, кандидат экономических наук, главный редактор сетевого издания "Интермонитор"
Евгения Швыркалова
Читатель, зритель, слушатель
Екатерина Савина
Директор «Центра юридических консультаций»
Екатерина Третьякова
редактор раздела Афиша АН Между строк
Елена Ионова
Художница, поэтесса, куратор арт-пространства «Яйцо»
Елена Риш
Фотограф в вечном поиске вдохновения
Жалнин Ярослав
Актёр, тагильчанин
Игорь Устинов
Адвокат
Ионин Дмитрий
Депутат регионального Заксобрания
Исупова Оксана
журналист
Казакова Алёна
бывший главбух. «Записки счастливой домохозяйки»
Казаринов Алексей
Депутат Нижнетагильской городской думы
Камила Мориак
поэт, блогер
Киноблог «Светский экран»
Киселев Константин
Политолог, заместитель директора по науке Института философии и права УРО РАН
Ксения Баданина
Старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств
Ксения Ларина
Художник, куратор галереи Art-meeting
Кураев Андрей
Диакон, профессор Московской духовной академии
Малык Александра
Фотограф
Мохов Михаил
Руководитель общественного движения "Нижнетагильский городской родительский комитет"
Назарова Мария
инженер по профессии, свободный художник по призванию
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Учреждение культуры
Николай Карлин
директор агентства недвижимости
Ольга Емельяненко
Cоздатель студии семейного творчества, ведущая детских занятий, журналист
Ольга Объедкова
Автор и актриса команды КВН "Урал"
Ольга Семеновых
Реставратор Нижнетагильского музея изобразительных искусств, руководитель студии при музее
Павел Булатов
Журналист
Партин Сергей
бизнесмен, директор кондитерской «Маруся»
Перов Дмитрий
автор и исполнитель песен
Ройзман Евгений
Основатель Фонда «Город без наркотиков», глава г. Екатеринбург
Рыбаков Василий
Общественный деятель, блогер
Сивков Игорь
Бывший водитель автобуса. Записки тагильчанина из Таиланда
Степан Паньшин
Слуга и деятель культуры
Тагил говорит
Татьяна Попова
Сомелье, ведущая эногастрономических ужинов, винный путешественник, бывший маркетолог и ресторатор
Татьяна Харькова
Культурный агент Афиши НТ, созерцающий, ищущий и учащийся