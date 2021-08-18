«Жуткие и опасные руины». Жителей Старателя пугает ветхий дом, который не снесли после расселения

Последние жители дома № 39 на улице Крымской на Старателе покинули здание прошлым летом. Жителей аварийного здания 1941 года постройки переселили во вновь построенные дома по программе «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». А вот дом так и не снесли. Он разваливается на глазах. Рядом расположена детская площадка, и руины по соседству привлекают детей. Местные жители боятся, что они могут травмироваться.

Осенью прошлого года расселённый дом привлёк внимание и тагильских художников, став жутковатой локацией для выставки.

«Мы гуляли по Старателю и увидели расселённый дом, зашли внутрь. Квартиры выглядели, как будто жителей не предупредили, что нужно съезжать: повсюду валялись вещи. Местные подростки устроили беспорядок, выбили окна. Одна комната была похожа на жильё художника или художницы, тогда же мы и придумали сделать выставку», — рассказывают участники выставки.

«Когда мы развешивали работы, туда уже было опасно входить. Сейчас август 2021-го, и дом в ещё более худшем состоянии. Это просто свалка мусора посреди Старателя. Выглядит жутко, туда забираются дети», — рассказала Анна Киященко, работающая над архивом тагильского современного искусства.

9 июля девушка оставила заявление с жалобой и фотографией дома на портале госуслуг. И получила ответ от управления городским хозяйством мэрии, где говорится, что заброшенный дом снесут до 30 октября этого года.