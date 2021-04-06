В Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома

Два аварийных многоквартирных жилых дома в Нижнем Тагиле на Крымской, 26 и Высокогорской, 54/8 пойдут под снос. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Деревянный двухэтажный дом на улице Крымской построен в 1941 году. Находится здание в районе станции Старатель, в нём 8 жилых помещений. Дом по улице Высокогорской на Вые построен позже, в 1951 году. Двухэтажное здание насчитывает 16 жилых помещений. Провести работы по сносу домов должны до 1 ноября 2022 года.

Согласно информации мэрии, жители аварийного жилья должны быть переселены во вновь построенные дома по программе «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах».