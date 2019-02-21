Жителя Верхотурья, который поджёг дом с людьми, приговорили к пожизненному сроку

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 31-летнего жителя Верхотурья Виктора Чупрова, который поджёг дверь в доме соседа, в результате чего погибли три человека и ещё несколько получили травмы, сообщает пресс-служба суда.

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 октября 2017 года. Чупров решил досадить своему знакомому и поджёг входную дверь его одноэтажного двухквартирного дома. В результате пожара погибла 31-летняя женщина, её 2-летняя дочь и 65-летний отец женщины. Ещё несколько человек, в том числе ребёнок, получили травмы. Спустя несколько дней после поджога злоумышленника арестовали.

По ходатайству подсудимого уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Присяжные вынесли вердикт, что Чупров виновен в умышленном поджоге и убийстве общеопасным способом трёх лиц, а также причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего общеопасным способом. По мнению присяжных, он не заслуживал снисхождения.

Чупров должен будет возместить ущерб пострадавшим на сумму более 1 млн рублей.

Приговор в силу не вступил, его можно обжаловать в Верховном суде в 10-дневный срок.