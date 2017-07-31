Жительницу Нижнего Тагила в храме ограбил сотрудник ритуального агентства

В конце июля в храме Воскресения Христова на Вагонке была ограблена 27-летняя местная жительница. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Во время посещения церкви из сумочки тагильчанки был украден сотовый телефон стоимостью шесть тысяч рублей.

«Пока девушка ставила свечки, женскую сумочку она оставила на скамейке перед входом. По окончании посещения храма потерпевшая не обнаружила в ней сотового телефона стоимостью более шести тысяч рублей. Работая над раскрытием данного преступления, сотрудники уголовного розыска понимали, что проходимость людей в тот день в храме была небольшая, и опросили практически всех, кто был в тот день в храме. Под подозрение попал мужчина, который работал разнорабочим в ритуальном агентстве, расположенном неподалёку», – пояснили в полиции.

Сотрудники уголовного розыска опросили практически всех, кто был в тот день в храме. Подозрение пало на 45-летнего разнорабочего, работника ритуального агентства. Мужчина сознался в совершённой краже сотового телефона, который на момент задержания он успел сбыть неизвестному лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Агентство новостей «Между строк»