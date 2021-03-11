Жительницу Карпинска, полгода державшую новорождённую дочь в шкафу, признали вменяемой

Жительницу Карпинска, которая полгода держала свою грудную дочку в шкафу, признали вменяемой и осознававшей свои действия, поэтому она предстанет перед судом, со ссылкой на источник пишет E1. ru.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова, с точки зрения нормативной базы, если маму признали вменяемой, её никто не может лишить родительских прав.

«Даже если уголовное преследование в отношении женщины закончится обвинительным приговором и лишением свободы, ребёнка могут оставить с ней. Для таких случаев в шестой женской колонии в Нижнем Тагиле есть Дом ребёнка. Но вариантов развития здесь множество, и нужно дождаться решения суда», — подчеркнул Игорь Мороков.

Ранее следователи предъявили женщине обвинение в покушении на убийство и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.

Напомним, ЧП в Карпинске произошло в октябре 2020 года. Подруги местной жительницы, заглянувшие к ней в гости, случайно нашли в шкафу измождённого ребёнка, о существовании которого никто не знал, кроме самой женщины и её старших детей. Девочку забрали в больницу с крайней степенью истощения и сумели выходить, в начале декабря малышку выписали.