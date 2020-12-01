Медики выписывают из больницы девочку из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу. Её отправят в дом ребёнка

01.12.2020 18:56
Найденную в шкафу девочку из Карпинска в четверг выписывают из Областной детской клинической больницы. Однако пока её дальнейшая судьба не решена, ребёнка отправят в дом ребёнка.
Информацию о готовящейся выписке девочки Е1.ru подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области. Состояние Полины врачи называют хорошим, весит она около пяти с половиной килограммов. Малышку планируют отправить в дом ребёнка, пока проводится генетическая экспертиза по установлению родителей. Сейчас в свидетельстве о рождении Полины в графах «отец» и «мать» стоит прочерк. Органы опеки изучают потенциальных опекунов, в том числе бабушку и дедушку.
- В начале октября стало известно, что в Карпинске 37-летняя местная жительница Юлия полгода держала в шкафу новорождённую дочь. По словам знакомых, когда женщина родила, она сказала всем, что ребёнок умер. В течение шести месяцев мать держала малышку в сумке в шкафу, предполагая, что та умрёт. Истощённого ребёнка случайно обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости, они же сообщили о произошедшем полицейским.
- Девочку передали медикам, у неё зафиксировали дистрофию третьей степени.
- У женщины есть ещё двое детей, сейчас они находятся у бабушки. Сама Юлия была помещена в психоневрологический диспансер.
- Отец Полины отказался от неё, пожелав, чтобы опекунство на себя взяла бабушка.