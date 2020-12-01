Медики выписывают из больницы девочку из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу. Её отправят в дом ребёнка

Найденную в шкафу девочку из Карпинска в четверг выписывают из Областной детской клинической больницы. Однако пока её дальнейшая судьба не решена, ребёнка отправят в дом ребёнка.

Информацию о готовящейся выписке девочки Е1.ru подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области. Состояние Полины врачи называют хорошим, весит она около пяти с половиной килограммов. Малышку планируют отправить в дом ребёнка, пока проводится генетическая экспертиза по установлению родителей. Сейчас в свидетельстве о рождении Полины в графах «отец» и «мать» стоит прочерк. Органы опеки изучают потенциальных опекунов, в том числе бабушку и дедушку.