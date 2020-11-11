Жительницу Карпинска, которая с рождения держала дочь в шкафу, отправили в психбольницу

Мать полугодовалой Полины из Карпинска, которая с рождения держала дочь в шкафу без еды, помещена в психоневрологический диспансер. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она также добавила, что женщина находится под охраной, а психолого-психиатрическая экспертиза ещё не завершена.

Напомним, ранее стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска в тайне родила девочку и затем полгода держала её в шкафу. Истощённого ребёнка случайно обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости, они же сообщили о произошедшем полицейским. Девочку передали медикам, у неё зафиксировали дистрофию третьей степени, но врачи утверждают, что сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии. Её готовятся перевести из реанимации в педиатрическое отделение.