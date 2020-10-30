Отец отказался от девочки из Карпинска, которую мать с рождения держала в шкафу

Биологический отец полугодовалой Полины из Карпинска, которую 37-летняя мать с рождения держала в шкафу и морила голодом, отказался воспитывать девочку. По информации РЕН-ТВ, мужчина подписал согласие на передачу ребёнка бабушке, а сам уехал на заработки в другой регион.

Напомним, ранее стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска в тайне родила девочку и затем полгода держала её в шкафу. Истощённого ребёнка случайно обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости, они же сообщили о произошедшем полицейским. Девочку передали медикам, у неё зафиксировали дистрофию третьей степени, но врачи утверждают, что сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии. Её готовятся перевести из реанимации в педиатрическое отделение.