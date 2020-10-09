На Урале многодетная мать полгода держала новорождённую дочь в шкафу в ожидании её смерти

В Карпинске 37-летняя женщина полгода держала в шкафу новорождённую дочь, ожидая, пока та умрёт от голода. Видео истощённой малышки было опубликовано в паблике «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте». Нерадивая мать спрятала ребёнка в шкафу в дальней комнате сразу после родов. Она не состояла на учёте по беременности ни в каких медицинских организациях и не обращалась к врачам во время самих родов. Сказала всем, что родила мёртвую девочку. При этом женщина воспитывала ещё двоих детей — 13-летнего сына и 3-летнюю дочь.

«Мальчик-то молчал, а девочка в садике говорила, что у них есть кукла, “как живая, зовут Полина”. Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует», — рассказала E1.ru одна из обнаруживших ребёнка женщин.

Спрятанного в шкафу младенца случайно нашли подруги многодетной матери. Во время застолья по случаю 13-летия старшего сына они услышали тихий плач, который доносился из дальней комнаты, и решили её проверить. Девочка лежала в спортивной сумке.

«Она хотела убить ребёнка, но рука не поднялась. Решила, может, с голоду умрёт. А нашли ребёнка случайно вообще. Пила она с компанией людей. И спросили её, а почему дальняя комната закрыта. Она сказала: “Да она стоит у нас без ремонта, как кладовка, никто туда не ходит”. Девушка, которая с ними там пила, услышала очень глухой плач, в итоге эту “мать” спросили, что там за звуки. На что она ответила: “Да кукла там, наверное, сама по себе опять плачет”. Многие, кто знает Юлию, никогда бы не подумали, что она могла вот так поступить. Её сын старший знал об этом младенце, но... мать, как я понимаю, угрожала ему, чтобы он никому не говорил об этом. И сын иногда подкармливал ребёнка», — рассказали знакомые многодетной матери журналистам «Краснотурьинск LIVE».

Найденного ребёнка госпитализировали в больницу с подозрением на несколько серьёзных заболеваний. Мать малышки сейчас находится в психиатрической больнице. Других её детей, по предварительной информации, забрали в детский дом. Уже возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка (ст. 156 УК РФ).

«В эту жуткую историю трудно поверить, но, как бы ни было тяжело об этом говорить, она похожа на правду, — отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. — Необходимо получить официальное медицинское заключение о том, что женщина, о которой идёт речь, действительно является мамой малыша. Возможно, роды проходили в домашних условиях. После того как представителям МВД поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД, которые обнаружили грудного ребёнка в истощённом состоянии. Они срочно организовали его отправку в местную больницу, где сейчас врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти малышку. У неё, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени».

Горелых также добавил, что семья на учёте в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на неё не поступало. Женщина воспитывала детей одна, так как ещё до родов разошлась со своим супругом.