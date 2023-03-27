Жительница Нижнего Тагила победила знатоков в «Что? Где? Когда?» (16+) и получила дополнительный приз за лучший вопрос игры

Жительнице Нижнего Тагила Наталье Чеботарёвой снова удалось переиграть знатоков в телевикторине «Что? Где? Когда?» на Первом канале. На этот раз тагильчанка заставила капитулировать команду Дарины Сибуль. Наталья придумала красивый вопрос о кольцах, которые носили ссыльные декабристы и их жёны. Эти кольца были сделаны из кандалов, в которые были закованы осуждённые дворяне, и золотых ювелирных украшений их супруг как память о перенесённых лишениях.

Молодые знатоки не смогли найти правильный ответ, даже использовав сэкономленную минуту. Но в итоге команде всё же удалось победить со счётом 6:5. Вопрос Натальи был признан лучшим за игру. Тагильчанка в общей сложности выиграла 300 тысяч рублей.

Отметим, это уже вторая победа Натальи в «Что? Где? Когда?». В октябре 2022 года она смогла выиграть 100 тысяч рублей.