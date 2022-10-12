«Побеждать знатоков у нас стало семейной традицией». Выигравшая в «Что? Где? Когда?» 100 тысяч рублей жительница Нижнего Тагила поделилась с АН «Между строк» секретом идеального вопроса 

Жительница Нижнего Тагила Наталья Чеботарёва, которая смогла выиграть 100 тысяч рублей в телевикторине «Что? Где? Когда?» (16+), рассказала журналисту АН «Между строк» о том, как ей удалось придумать вопрос, поставивший в тупик одну из сильнейших команд элитарного клуба. По словам тагильчанки, она несколько раз отправляла вопросы на передачу, но удача улыбнулась ей только сейчас.

Напомним, третья игра осенней серии 2022 года вышла в эфир Первого канала 9 октября. В первом же раунде волчок выбрал вопрос Натальи. Тагильчанка поинтересовалась у знатоков, с какой целью в XIX и XX веках богатыми людьми использовалась фигурка медведя. Во время обсуждения один из знатоков заметил в шерсти животного перо от перьевой ручки, что и натолкнуло его на правильный ответ: такими фигурками пользовались во время написания писем, чтобы вытирать от чернил перьевые ручки.

«Вопрос придумался сам собой: я люблю историю и подписана на исторические сообщества в соцсетях. В одной из публикаций увидела описание и фото перочистки и решила, что это идеальный вопрос для любимой передачи», — рассказала АН «Между строк» Наталья.

О том, что её вопрос попал на игровой стол, женщина узнала из письма, которое пришло к ней уже после выхода игры в эфир.

«Заранее меня ни о чём не предупреждали. В этот понедельник получила письмо от редакции, когда игра уже прошла. Я её ещё даже не посмотрела на тот момент. Насколько я понимаю, всё показывается в записи», — считает Наталья.

Перочистку нашли сами организаторы игры, поэтому женщина не понимает, как такая явная подсказка могла там оказаться.

«Редакторы не проверили подобранный реквизит, но я на них не в обиде. Сам факт участия от команды телезрителей, да ещё и в первом раунде, меня несказанно порадовал. Я очень люблю интеллектуальные игры, особенно ЧГК, и если не получается отвечать на вопросы, то хотя бы пробую их задавать», — отмечает тагильчанка.

Ведущий программы Борис Крюк заявил, что перо осталось в медведе по ошибке организаторов, и принял решение не засчитывать очко ни знатокам, ни телезрителям, переиграв раунд. Позже защитник интересов телезрителей Алексей Гиязов в качестве компенсации решил отправить Наталье 100 тысяч рублей. В итоге знатоки победили со счётом 6:4.

По мнению Натальи, даже если бы знатоки неверно ответили на её вопрос, то всё равно в итоге одержали бы победу, потому что в этой игре они казались хорошо подготовленной и мотивированной командой.

«Какой-то одной самой любимой команды у меня нет. Я всех очень люблю: и старые команды, и новичков. Но отдельно хочется выделить Виктора Сиднева и Александра Друзя. В апреле этого года в игре именно с ними мой молодой человек также победил со своим вопросом в блице. Теперь можно сказать, что побеждать знатоков у нас стало семейной традицией», — говорит Наталья.

Теперь Наталья с возлюбленным мечтают стать академиками игры и принять участие в съёмках передачи уже вживую.

«Я не думаю, что есть формула идеального вопроса. Но надо стараться сделать его как можно интереснее, чтобы знатокам самим захотелось докопаться до истины и ответить на него», — уверена тагильчанка.