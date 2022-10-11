Жительница Нижнего Тагила выиграла 100 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?» на Первом канале

Тагильчанка Наталья Чеботарёва в качестве телезрителя смогла выиграть в телевикторине «Что? Где? Когда?» 100 тысяч рублей. Третья игра осенней серии 2022 года вышла в эфир Первого канала 9 октября. Против телезрителей играла команда Бориса Белозёрова. В первом же раунде волчок выбрал вопрос Натальи. Тагильчанка поинтересовалась у знатоков, с какой целью в XIX и XX веках богатыми людьми использовалась фигурка медведя.

Во время обсуждения один из знатоков заметил в шерсти животного перо от перьевой ручки, что и натолкнуло его на правильный ответ: такими фигурками пользовались во время написания писем, чтобы вытирать от чернил перьевые ручки.

Ведущий программы Борис Крюк заявил, что перо осталось в медведе по ошибке организаторов, и принял решение не засчитывать очко ни знатокам, ни телезрителям, переиграв раунд. Позже защитник интересов телезрителей Алексей Гиязов в качестве компенсации решил отправить Наталье Чеботарёвой 100 тысяч рублей. В итоге знатоки победили со счётом 6:4.

Известно, что Наталье 24 года и она работает менеджером.