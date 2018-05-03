Жители Волоколамска подали к свалке «Ядрово» иски на 5 млн рублей

Жители Волоколамска подали в городской суд несколько исков на пять миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба к ООО «Ядрово», со ссылкой на представителя истцов Инну Елисееву пишет РИА Новости.

Заседание по трём из этих исков — на сумму в 700, 800 и 900 тысяч рублей - пройдёт 7 мая. На первое июня назначено заседание, которое касается двух других исков на 1,3 миллиона рублей. По словам ещё одного представителя истцов, Игоря Лапкина, ещё два иска на сумму 1,8 миллиона рублей будут рассмотрены 6 июня. Жители города помимо исков о возмещении ущерба подали в суд заявление с требованием закрыть полигон. Третьим лицом по этому делу заявлена администрация Волоколамского района.

Ранее совет депутатов в Волоколамске назначил на 17 июня местный референдум о закрытии полигона «Ядрово». На голосование вынесут вопрос о том, согласны ли местные жители с закрытием свалки. Жители города устроили несколько акций протеста против полигона из-за выбросов сероводорода, которые привели к недомоганию и госпитализации детей в городе. Губернатор Подмосковья пообещал к 15 июня закрыть и рекультивировать свалку. Исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев обещал привлечь к ответственности — вплоть до уголовной — оператора полигона, а также заявил о планах добиваться возмещения ущерба, который был нанесён экологии Волоколамска.

В начале апреля в администрации Волоколамска прошли обыски и выемка документов. Представители подмосковного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции искали документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 году. Обыски прошли и дома у мэра Волоколамска Петра Лазарева. Он связывал эти действия с тем, что администрация города согласовала акции протеста против свалки.