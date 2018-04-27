Референдум о закрытии свалки «Ядрово» под Волоколамском назначили на 17 июня

Совет депутатов Волоколамска назначил на 17 июня проведение местного референдума о закрытии мусорного полигона «Ядрово», со ссылкой на главу городского поселения Петра Лазарева пишет «Интерфакс».

На референдум вынесут два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твёрдых коммунальных отходов "Ядрово"?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твёрдых коммунальных отходов "Ядрово"?»

Лазарев предлагал провести референдум в сентябре и был против его назначения на 17 июня.

«Я думаю, что должно быть больше времени на подготовку к референдуму. Моё предложение было провести его одновременно с избранием губернатора Московской области, то бишь в сентябре 2018 года. Затрат меньше», — объяснил он.

По словам главы Волоколамска, власти города начнут подготовку к референдуму с 14 участковыми избирательными комиссиями, в том числе проработают финансовые вопросы. Он отметил, что для чиновников это «новый вопрос» и они сейчас делают «первые робкие шаги».

Напомним, жители Волоколамска протестуют против работы свалки «Ядрово» уже несколько месяцев. Они жалуются на выбросы сероводорода, из-за которых особенно страдают дети.

На стихийном митинге 21 марта после госпитализации жители набросились на главу Волоколамска Евгения Гаврилова, 23 марта его отправили в отставку. Тогда губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал, что «Ядрово» закроют к 15 июня и затем рекультивируют.

В конце марта жители города потребовали ввести режим ЧС, но в МЧС заявили, что для этого нет предпосылок. Исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев пообещал, что оператора полигона привлекут к ответственности вплоть до уголовной и от него будут добиваться возмещения ущерба, который был нанесён экологии Волоколамска. 10 апреля совет депутатов предложил провести референдум о свалке. 26, 27, 28, 29, 30 апреля, а также 2, 3 и 4 мая в Волоколамске пройдут акции против свалки, согласованные с городской администрацией.