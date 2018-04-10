Совет депутатов Волоколамска предложил провести референдум по вопросу полигона «Ядрово»

Совет депутатов городского поселения Волоколамск принял решение об инициировании референдума по вопросу работы мусорного полигона «Ядрово», сообщил «Интерфаксу» глава городского поселения Пётр Лазарев.

По словам Лазарева, депутаты единогласно приняли это решение, дата проведения референдума пока не определена. Лазарев также рассказал, что было принято решение создать рабочую группу в которую вошли члены совета депутатов, сотрудники администрации городского поселения и общественники. Они сформулируют вопросы для референдума.

Напомним, в Волоколамске за последние месяцы прошло несколько митингов против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют его закрыть из-за выбросов сероводорода. В конце марта они также требовали введения режима ЧС, но в МЧС заявили, что для этого нет предпосылок.

Несколько сотен человек обратились за медицинской помощью и-за плохого самочувствия, причиной которого, по их мнению, стали выбросы на мусорном полигоне. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал в кратчайшие сроки его закрыть.