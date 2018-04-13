Полиция пришла с обыском к мэру Волоколамска

Сотрудники полиции пришли с обыском в дом главы Волоколамска Петра Лазарева, со ссылкой на чиновника передаёт «Дождь».

По словам Лазарева, полиция пришла около шести часов утра и до сих пор находится у него дома. Он добавил, что в ходе обыска ничего изъято не было. Его сын Павел рассказал сайту «Ламаград», что большая группа сотрудников МВД пришла в дом около четырёх часов утра и закончила обыск к девяти часам. По его словам, что искала полиция — непонятно.

Накануне правоохранительные органы провели обыск в редакции газеты «Волоколамская неделя». Главный редактор издания Мария Мурашова рассказала, что он был связан с уголовным делом против владельца гоночной трассы в Волоколамском районе Moscow Raceway Рустема Терегулова и активиста Артёма Любимова. Адвокат Любимова Денис Кунаев рассказал, что обыски также прошли в нескольких компаниях, которым Любимов предоставлял юридические услуги.

В начале апреля обыски и выемка документов прошли в администрации Волокламска. Сотрудников подмосковного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (УЭБиПК) интересовали документы по оборудованию водозаборных узлов в 2017 году. Лазарев предположил, что выемка документов может быть связана с тем, что городская администрация согласовала митинги против свалки «Ядрово».

Напомним, в Волоколамске уже прошли несколько митингов против мусорного полигона «Ядрово». Следующую акцию активисты планируют провести 14 апреля. Ранее сотни местных жителей обратились за медпомощью с жалобами на плохое самочувствие из-за выбросов на свалке. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал закрыть «Ядрово» к 15 июня.