Жители Волоколамска отрицают, что им выдают средства защиты от свалочных газов

Никаких средств защиты от выделяемых свалкой «Ядрово» в Волоколамске газов в районе не выдаётся, со ссылкой на местного активиста Артёма Любимова пишет «Коммерсантъ».

По его словам, выдать респираторы накануне обещал исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев, однако никаких конкретных действий после этого не предпринималось.

«МЧС — главный поставщик фейк-ньюс. Где выдают эти средства защиты, волоколамцы не знают», — говорится в организованном местными жителями Telegram-канале.

Ранее в подмосковном управлении МЧС рассказали, что обеспечивают жителей Волоколамска средствами индивидуальной защиты. В то же время РБК в ведомстве сказали, что не занимаются этим.

«Выдаёт администрация, обратитесь в администрацию района», — сообщили в управлении.

Накануне власти после стихийного митинга жителей Волоколамска пообещали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации, который, однако, до сих пор не введён — в муниципалитете действует режим повышенной готовности. В МЧС не увидели для ввода ЧС оснований.