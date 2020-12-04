Жители посёлка под Серовом начали сбор подписей против закрытия единственной станции неотложной помощи

Жители посёлка Красноярка под Серовом объявили сбор подписей на change.org против закрытия станции неотложной помощи, пишет Znak.com. Обращение адресовано региональному министерству здравоохранения, губернатору и администрации президента России.

По словам автора петиции Ольги Сыченко, в случае закрытия станции их небольшой населённый пункт останется без квалифицированной медицинской помощи. Красноярка расположена в 20 километрах от ближайшего города, где находится другая станция. Помимо этого, на въезде в посёлок есть железнодорожные пути, что значительно осложнит проезд для машин неотложки.

В пресс-службе Серовской городской больницы рассказали, что волнения среди жителей нескольких ближайших посёлков вызвало выступление исполняющего обязанности главного врача Павла Штэфана на пресс-конференции.

«Оказывается большая нагрузка на неотложную медпомощь. Посмотрели, какие у нас имеются резервы. Резервы имеются в ФАПах и ОВП, которые находятся в округе. По проведённому нами анализу нагрузка на неотложную медицинскую помощь составляет около 30%», — цитирует Штэфана местное издание «Глобус».

В пресс-службе больницы пояснили, что на самом деле происходит сокращение ставок, а не медиков.