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16 Мар 2017 17:55 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Жители Нижнего Тагила возмущены бюрократией Фонда капремонта. «Им наплевать на стариков и мам с колясками»

Жильцы девятиэтажек в микрорайоне Пихтовые горы жалуются на бюрократические проволочки, связанные с вводом в эксплуатацию новых лифтов в их домах. В конце января на дверях подъездов сразу нескольких домов появились объявления, что в связи с заменой  оборудования будет произведено их отключение. Обозначенные сроки варьировались от 45 до 60 дней, но, по словам жильцов, рабочие справились фактически за месяц.

Жители девятиэтажек считают, что не могут пользоваться новыми лифтами из-за бюрократии: подрядчик не хочет везти в город приёмочную комиссию до окончания всех ремонтов.

«Быстро всё сделали и уехали, но лифты так и не работают, – говорят жильцы дома № 109 по улице Зари. – Когда включат, никто нам не говорит. 45 дней уже истекли. Старикам и мамам с колясками трудно же подниматься по лестницам, но им на них наплевать. Кто-то сказал, что должна приехать комиссия по приёмке из Москвы и, чтобы не гонять её несколько раз, ждут, когда все лифты поменяют».

В управляющей компании «ТагилСити», которая обслуживает ряд домов в этом районе, также ничего конкретного ответить не смогли, заявив, что подрядчиком является свердловский Фонд капремонта.

«В доме № 109 по улице Зари официально монтажные работы начались 1 февраля и должны закончиться 23 марта, – пояснили АН "Между строк" в пресс-службе фонда. – По соседним домам примерно те же сроки – до 23-30 марта. Без декларации соответствия мы не можем запустить их в эксплуатацию. Вся работа ведётся в соответствии с графиком, и никаких нарушений нет».

По данным фонда, всего до конца месяца должны быть приняты 30 лифтов, а до 28 апреля текущего года будут заменены ещё 60 лифтов.

Агентство новостей «Между строк»

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