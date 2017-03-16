Жители Нижнего Тагила смогут выбрать губернатора Свердловской области в интернете

Сегодня, в день рождения главы региона Евгения Куйвашева, коммуникационное агентство Magic, Inc. запустило проект «Губернатор Свердловской области» (ГСО), посвящённый предстоящим выборам. На портале размещены биографии возможных претендентов на пост лидера региона и новости, а также предвыборные программы и рейтинги.

«На портале представлены сразу три ежедневно обновляющихся рейтинга: медиарейтинг (формируется автоматически путём суммирования количества упоминаний кандидата в СМИ), экспертный рейтинг (считается по оценкам, выставляемым экспертами проекта всем значимым действиям кандидатов) и онлайн-рейтинг (подсчитываются голоса пользователей, отданные за кандидатов на сайте ГСО)», – рассказал АН «Между строк» руководитель проекта Платон Маматов.

Политическими экспертами портала выступают Анатолий Гагарин, Эдуард Коридоров, Глеб Кузнецов, Сергей Наследков, Александр Пирогов и другие. В числе кандидатов – действующий глава региона Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, лидер свердловских справороссов Александр Бурков, депутат Госдумы Андрей Альшевских и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

При этом портал освещает деятельность не только «официальных» кандидатов, но и всех персон, имеющих основания претендовать на пост губернатора Свердловской области, что, по словам авторов проекта, позволит представить уральцам текущий расклад политических сил.

«Большинство СМИ пока не рассматривает деятельность кандидатов с точки зрения борьбы за голоса избирателей. Такой "поворот" случится лишь после официального старта предвыборной гонки. А между тем битва за кресло губернатора уже идёт полным ходом. Наша задача – заполнить возникший информационный вакуум. Мы не намерены конкурировать с другими изданиями. Вместо этого команда ГСО сосредоточится на сборе и "переупаковке" смыслов, транслируемых ведущими редакциями региона. Также мы будем уделять большое внимание рейтингам кандидатов, поскольку они могут оказаться информативнее даже самых качественных текстов», – отметил Маматов.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области, главы Нижнего Тагила и депутатов местной гордумы состоятся 10 сентября 2017 года. В конце мая по закрытой модели (не предполагает всенародного голосования, выборщиками могут стать только партийцы и члены общественных организаций) пройдут праймериз «Единой России» по определению кандидатов для участия в выборах губернатора.

Агентство новостей «Между строк»