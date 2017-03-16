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16 Мар 2017 19:35 | Метки: новости, политика

Жители Нижнего Тагила смогут выбрать губернатора Свердловской области в интернете

Сегодня, в день рождения главы региона Евгения Куйвашева, коммуникационное агентство Magic, Inc. запустило проект «Губернатор Свердловской области» (ГСО), посвящённый предстоящим выборам. На портале размещены биографии возможных претендентов на пост лидера региона и новости, а также предвыборные программы и рейтинги.

«На портале представлены сразу три ежедневно обновляющихся рейтинга: медиарейтинг (формируется автоматически путём суммирования количества упоминаний кандидата в СМИ), экспертный рейтинг (считается по оценкам, выставляемым экспертами проекта всем значимым действиям кандидатов) и онлайн-рейтинг (подсчитываются голоса пользователей, отданные за кандидатов на сайте ГСО)», – рассказал АН «Между строк» руководитель проекта Платон Маматов.

Политическими экспертами портала выступают Анатолий Гагарин, Эдуард Коридоров, Глеб Кузнецов, Сергей Наследков, Александр Пирогов и другие. В числе кандидатов – действующий глава региона Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, лидер свердловских справороссов Александр Бурков, депутат Госдумы Андрей Альшевских и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

При этом портал освещает деятельность не только «официальных» кандидатов, но и всех персон, имеющих основания претендовать на пост губернатора Свердловской области, что, по словам авторов проекта, позволит представить уральцам текущий расклад политических сил.

«Большинство СМИ пока не рассматривает деятельность кандидатов с точки зрения борьбы за голоса избирателей. Такой "поворот" случится лишь после официального старта предвыборной гонки. А между тем битва за кресло губернатора уже идёт полным ходом. Наша задача – заполнить возникший информационный вакуум. Мы не намерены конкурировать с другими изданиями. Вместо этого команда ГСО сосредоточится на сборе и "переупаковке" смыслов, транслируемых ведущими редакциями региона. Также мы будем уделять большое внимание рейтингам кандидатов, поскольку они могут оказаться информативнее даже самых качественных текстов»,  отметил Маматов.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области, главы Нижнего Тагила и депутатов местной гордумы состоятся 10 сентября 2017 года. В конце мая по закрытой модели (не предполагает всенародного голосования, выборщиками могут стать только партийцы и члены общественных организаций) пройдут праймериз «Единой России» по определению кандидатов для участия в выборах губернатора.

Агентство новостей «Между строк»

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