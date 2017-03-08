Тагильские единороссы определились с моделью праймериз кандидатов в депутаты гордумы и на пост мэра города

Сегодня единороссы Нижнего Тагила в ходе заседания местного отделения партии определились, как они будут проводить праймериз перед выборами депутатов гордумы седьмого созыва и главы города. Предпочтение было отдано так называемой «третьей модели», согласно которой до предварительного голосования допускаются только члены ЕР, а также близких к ней общественных организаций.

«У нас четыре модели, мы знаем, праймериз. И на моей памяти третья модель – тоже максимально закрытая, с небольшим количеством выборщиков, и подразумевающая в большей степени участие в голосовании членов партии. Это наименее расходная и более управляемая модель, конечно», – отметил спикер Нижнетагильской гордумы единоросс Александр Маслов.

Состав выборщиков будет утверждаться оргкомитетом, в который вошли 14 человек: чиновники Андрей Ленда и Валерий Суров, депутаты Нижнетагильской гордумы Вячеслав Малых, Сергей Саранчук и Алексей Пырин, руководитель местного отделения «Молодой гвардии» ЕР Мария Лисина и другие. Председателем оргкомитета избрали секретаря Нижнетагильского отделения партии власти, главу города Сергея Носова.

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Выборы губернатора Свердловской области, главы Нижнего Тагила, а также депутатов Нижнетагильской гордумы седьмого созыва состоятся 10 сентября 2017 года. В конце января этого года парламентарии утвердили схему нарезки избирательных округов. Ряд депутатов высказали недовольство принимаемым гордумой решением из-за того, что утверждённую схему, возможно, придётся переделывать из-за отмены партийных списков. На приватной встрече с депутатами мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заверил их, что списки сохранят, чтобы оставить шанс пройти в гордуму хотя бы нескольким представителям системной оппозиции. Между тем в начале марта стало известно, что депутат Свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер в ближайшее время планирует выступить с инициативой внесения в Избирательный кодекс области поправок, отменяющих обязательную норму о проведении выборов в местные думы по смешанной системе. Сейчас схема, при которой 50% депутатов избираются в парламент по спискам, а другие 50% – по одномандатным округам, действует только в двух муниципалитетах региона – Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Законопроект с поправками в Избирательный кодекс будет согласован со всеми заинтересованными сторонами в течение семи – десяти дней.

Сегодня в Нижнетагильской гордуме шесть депутатов, которые прошли в неё по партийным спискам от системной оппозиции: Владимир Гаёв (ЛДПР), Леонид Мартюшёв, Андрей Исаев и Андрей Муринович (все от «Справедливой России»), Александр Петров и Алексей Кубасов (КПРФ). За каждые 7% голосов, полученных партиями, её представители получали мандат. В марте 2012 года «Единая Россия» набрала 49,48% голосов, «Справедливая Россия» – 21,58%, КПРФ – 15,51%, ЛДПР – 9,26%. Если все депутаты будут избираться по одномандатным (двухмандатным) округам, ядерный электорат системной оппозиции может не получить в гордуме ни одного представителя. Несмотря на это, политолог Эдуард Коридоров считает, что, даже если система выборов в гордумы Екатеринбурга и Нижнего Тагила поменяется, единороссам не следует расслабляться, нужно заниматься своим пиаром, так как «победа в кармане ещё ни у кого не лежит».

Агентство новостей «Между строк»