В новом созыве Нижнетагильской гордумы могут оказаться одни единороссы. «Это чревато протестами оппозиционных партий»

В ближайшее время депутат Свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер выступит с инициативой внесения в Избирательный кодекс области поправок, отменяющих обязательную норму о проведении выборов в местные думы по смешанной системе. Сейчас схема, при которой 50% депутатов избираются в парламент по спискам, а другие 50% по одномандатным округам, действует только в двух муниципалитетах региона – Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Как рассказал Вегнер Ura.ru, законопроект с поправками в Избирательный кодекс будет согласован со всеми заинтересованными сторонами в течение двух ближайших недель.

«Вероятность того, что этот законопроект примут на региональном уровне, очень большая, – говорит областной депутат-единоросс. – Разговор об этом ведётся с осени прошлого года, и уже почти все муниципалитеты перешли на новую схему, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Ещё Краснотурьинск протестовал, но проиграл в итоге. И это установка не только руководства Свердловской области, но и федерации, тренд-то всероссийский».

По словам спикера Нижнетагильской гордумы Александра Маслова, даже если областные парламентарии проголосуют за внесение поправок в Избирательный кодекс, окончательное решение об изменении схемы проведения выборов будет принимать мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

«Вопрос – как к этому отнесутся депутаты, здесь ведь гордума тоже будет решение принимать. Публичных слушаний не будет, но изменения в Устав города Нижнетагильская городская дума должна будет внести. И как на эту тему отреагируют депутаты, я предсказать не могу, потому что многие, и даже большинство, ориентируются на мнение главы Сергея Носова», – подчёркивает Александр Маслов.

В том, что Носов не воспротивится инициативе губернатора и не настроит лояльных себе депутатов на протест, уверенности у тагильских политиков нет.

«Да, с одной стороны, мажоритарная система выгодна, среди единороссов больше, чем у других, лидеров общественного мнения. Но с другой стороны, у Носова могут возникнуть сложности при проведении в городскую думу своих людей. Например, некоторые наши однопартийцы рассматривают возможность избрания Андрея Ленды председателем гордумы в будущем, но среди жителей этот человек совершенно непопулярен, этакий анти-ЛОМ. Если против него оппозиция поставит интересного кандидата, Ленда может не пройти. И у него не будет страховки в виде гарантированного мандата по спискам. Отмена смешанной системы многократно увеличит в Тагиле роль градообразующих предприятий. Носову придётся договариваться с руководством УВЗ и НТМК, где какого кандидата выставлять, а также очень много работать, чтобы пропиарить свою команду. В прошлом году глава справился с избранием неизвестного никому Балыбердина, но только сейчас таких балыбердиных будет много», – отмечает собеседник АН «Между строк» в политсовете тагильской ячейки «Единой России».

Сегодня в Нижнетагильской гордуме шесть депутатов, которые прошли в неё по партийным спискам от оппозиционных партий: Владимир Гаёв (ЛДПР), Леонид Мартюшёв, Андрей Исаев и Андрей Муринович (все от «Справедливой России»), Александр Петров и Алексей Кубасов (КПРФ). За каждые 7% голосов, полученных партиями, её представители получали мандат. В марте 2012 года «Единая Россия» набрала 49,48% голосов, «Справедливая Россия» – 21,58%, КПРФ – 15,51%, ЛДПР – 9,26%. Если все депутаты будут избираться по одномандатным (двухмандатным) округам, ядерный электорат системной оппозиции может не получить в гордуме ни одного представителя.

«28 единороссов в гордуме Нижнего Тагила, скорее всего, не будет, – отмечает член политсовета ЕР. – Это чревато протестами оппозиционных партий, которые в преддверии выборов губернатора, а тем более президента, не нужны. Скорее всего, областные власти договорятся с основными партиями и расторгуют округа, на которых единороссы не выставят своих кандидатов. На выборах в Госдуму эта схема была отработана на федеральном уровне».

Политолог Эдуард Коридоров считает, что, даже если система выборов в гордумы Екатеринбурга и Нижнего Тагила поменяется, единороссам не следует расслабляться, так как «победа в кармане ещё ни у кого не лежит».

«Что касается расторговки мест… Когда предмет торга – мы всё поделили, остальные места продаём – это несерьёзно. Предмет торга совершенно другой, это активность той или иной партии, не обязательно предвыборная. Когда начинаются какие-то активности в городе, районе, населённом пункте, конкуренты должны насторожиться и начать работать. И тут разницы нет, будут выборы по партийным спискам или по округам, просто технологии разные. Торговаться можно сколько угодно за деньги, но потом можно прийти и взять своё или, наоборот, чужое. Пиар – это абсолютно неотъемлемая составная часть публичных политических действий. Какая бы не стояла погода на дворе, какие бы правила игры не действовали, если только система не полностью коррумпирована, но мы, слава Богу, от неё ушли, люди должны этим заниматься всегда», – говорит политтехнолог.

Следующим шагом реформы после отмены смешанной системы выборов депутатов, по мнению уральских политологов, станет давно ожидающаяся отмена прямых выборов глав Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В этом случае администрация губернатора возьмёт под полный контроль органы власти самых крупных муниципалитетов области.

«Конечно, это позволит выстроить определённую политическую вертикаль. Сейчас у нас с губернаторами уже всё решено: не прошедшие согласование с администрацией президента во власть не проходят, а те, кого назначают исполняющими обязанности, 100 процентов избираются. Здесь примерно та же самая система, где большую роль будет играть как раз губернатор, одобренный президентом. Потому что комиссия по отбору кандидатов состоит, условно говоря, так: 50 процентов из депутатов, 50 – из представителей главы региона, и, естественно, решающее слово в этом случае будет за губернатором. То есть это выстраивание вертикали с федерального на региональный и на муниципальный уровень», – объясняет спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов.

10 сентября 2017 года состоятся выборы губернатора Свердловской области, главы Нижнего Тагила, а также депутатов Нижнетагильской гордумы седьмого созыва. В конце января парламентарии утвердили схему нарезки избирательных округов. Ряд депутатов высказали недовольство принимаемым гордумой решением из-за того, что утверждённую схему, возможно, придётся переделывать из-за отмены партийных списков. На приватной встрече с депутатами мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заверил их, что списки сохранят, чтобы оставить шанс пройти в гордуму хотя бы нескольким представителям системной оппозиции.

Агентство новостей «Между строк»