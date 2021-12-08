Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за идеи празднования 300-летия города 

Мэрия Нижнего Тагила запустила опрос по подготовке к 300-летию города. Он продлится до 15 декабря на платформе обратной связи «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Горожанам предлагается выбрать один или несколько вариантов ответов на вопрос «Какие праздничные мероприятия в честь 300-летия Нижнего Тагила вам более всего интересны?». В списке ответов указаны: концертные программы, детские и спортивные мероприятия, ярмарки и выставки, салют. Своего варианта ответа в списке нет.

Ранее чиновники заявили, что большой праздник будет отмечаться в течение недели. Все семь дней по вечерам на набережной Тагильского пруда будет играть музыка, а уличные художники будут рисовать портреты прохожих.

Также рассматривается идея устроить фестиваль фейерверков. Кроме того, тагильчане могут увидеть выступления сразу двух звёзд, чтобы мэрия могла угодить и молодёжи, и старшему поколению.