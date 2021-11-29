Одна звезда для молодёжи, другая — для старшего поколения. В мэрии Нижнего Тагила обсудили празднование 300-летия города

Подготовку к празднованию 300-летия Нижнего Тагила обсудили сегодня в администрации города. Планируется, что в честь праздника устроят лазерное шоу, фейерверк и концерты с участием двух приглашённых звёзд (так организаторы юбилея хотят угодить и молодёжи, и старшему поколению). Об этом сообщает газета «Тагильский рабочий».

Чиновники предложили растянуть празднование на целую неделю, чтобы по вечерам на набережной Тагильского пруда играла музыка, а уличные художники рисовали портреты прохожих. Также рассматривалась идея устроить не просто салют, а фестиваль фейерверков.

С 12 по 14 августа в программе запланировано несколько десятков мероприятий, среди которых фестиваль детских спектаклей «Театрград» и детский праздник «Киндерград». Работники управления культуры и молодёжной политики высказали мнение устроить концерты и спортивные состязания не только в центре города, но и на различных площадках других районов.

Итоговая программа будет формироваться после сбора и рассмотрения всех вариантов.