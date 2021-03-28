Общество

Жители Нижнего Тагила начали самостоятельно чистить свои дворы от снега

28.03.2021 16:59
Жители Нижнего Тагила начали самостоятельно чистить свои дворы от снега

В Нижнем Тагиле жители дома № 4 по улице Попова самостоятельно очистили двор от каши из растаявшего снега. Как сообщил паблику «Инцидент Нижний Тагил» тагильчанин Эдуард, он обратился в свою управляющую компанию с просьбой почистить внутридворовый проезд, но там в помощи ему отказали. В УК сообщили, что сломался трактор и проблему они решить не в силах. После этого жители дома сами наняли трактор.

«Вот, чтобы стыдно было нашим коммунальным службам. Почистили всё сами, наняли трактор. Проехать невозможно было», — рассказывает автор видео.

Отметим, что это не единственное место, где скопился снег. С момента, когда на улице установилась плюсовая температура, жители разных районов города начали жаловаться на управляющие компании и выкладывать фотографии своих дворов.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично осмотрел обычную лужу возле дома, на которую жаловались жители.

Фото, видео: паблик «Инцидент Нижний Тагил»
Фото: 
паблик «ЧП Нижний Тагил» 
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