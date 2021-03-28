Жители Нижнего Тагила начали самостоятельно чистить свои дворы от снега

В Нижнем Тагиле жители дома № 4 по улице Попова самостоятельно очистили двор от каши из растаявшего снега. Как сообщил паблику «Инцидент Нижний Тагил» тагильчанин Эдуард, он обратился в свою управляющую компанию с просьбой почистить внутридворовый проезд, но там в помощи ему отказали. В УК сообщили, что сломался трактор и проблему они решить не в силах. После этого жители дома сами наняли трактор.

«Вот, чтобы стыдно было нашим коммунальным службам. Почистили всё сами, наняли трактор. Проехать невозможно было», — рассказывает автор видео.

Отметим, что это не единственное место, где скопился снег. С момента, когда на улице установилась плюсовая температура, жители разных районов города начали жаловаться на управляющие компании и выкладывать фотографии своих дворов.

Двор по улице Юности, 49 Двор на Тагилстрое Двор по улице Окунева, 26 Двор по улице Матросова Двор по улице Красноармейская, 149 Двор по улице Уральский проспект, 36

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично осмотрел обычную лужу возле дома, на которую жаловались жители.