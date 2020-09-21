Жители Черноисточинска готовы через суд добиваться сноса вышки сотовой связи

Инициативная группа жителей Черноисточинска планирует в суде добиваться демонтажа и переноса вышки сотовой связи компании «Мотив». Об этом АН «Между строк» заявил житель посёлка Николай Бунин. Сегодня, 21 сентября, в здании администрации Черноисточинска прошла вторая встреча с главой Горноуральского городского округа Дмитрием Летниковым и представителями ООО «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив») по поводу строительства на горе Часовлянке вышки сотовой связи.

Напомним, противостояние между инициативной группой и сотовым оператором продолжается уже более месяца. 1 августа около 100 жителей посёлка вышли на несанкционированный митинг с требованием остановить строительство объекта, поскольку они считают, что электромагнитное излучение от аппаратуры может нанести непоправимый вред здоровью проживающих рядом с вышкой людей. После многочисленных обращений сельчан во всевозможные инстанции администрация ГГО предложила сторонам сесть за стол переговоров.

За две недели с момента первой встречи стороны так и не смогли договориться. Представители «Мотива» ещё раз попытались объяснить всем присутствующим, что сама вышка и сотовое оборудование на ней не несут угрозы для жизни и здоровья сельчан, поэтому переносить её оператор не собирается.

«Объекту быть! Такое решение приняло наше руководство, о переносе вышки речи не идёт, это очень дорого для нас, — заявил представитель “Мотива”. — Сегодня вышку будут подключать к электричеству, а позже установят пожарно-охранную сигнализацию, чтобы обезопасить объект. Мы уже заключили договор с подрядной организацией на благоустройство прилегающей территории. А если жители считают, что вышка некрасивая, то мы готовы её покрасить в любой цвет».

Глава ГГО Дмитрий Летников в свою очередь отметил, что поскольку стороны не пришли к соглашению, то инициативной группе необходимо теперь обратиться в суд, где администрация будет участвовать в качестве третьей стороны. Чиновник считает, что юридических нарушений со стороны сотового оператора нет, но суд может встать на сторону местных жителей и тогда провайдеру придётся потратить ещё больше средств на демонтаж. Представители администрации ГГО предложили «Мотиву» ещё раз рассмотреть вопрос переноса конструкции и выразили готовность оказать помощь в поиске нового места для установки вышки, где она бы никому не мешала.