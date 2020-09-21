Общество

Жители Черноисточинска готовы через суд добиваться сноса вышки сотовой связи

21.09.2020 16:35
Жители Черноисточинска готовы через суд добиваться сноса вышки сотовой связи

Инициативная группа жителей Черноисточинска планирует в суде добиваться демонтажа и переноса вышки сотовой связи компании «Мотив». Об этом АН «Между строк» заявил житель посёлка Николай Бунин. Сегодня, 21 сентября, в здании администрации Черноисточинска прошла вторая встреча с главой Горноуральского городского округа Дмитрием Летниковым и представителями ООО «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив») по поводу строительства на горе Часовлянке вышки сотовой связи. 

Напомним, противостояние между инициативной группой и сотовым оператором продолжается уже более месяца. 1 августа около 100 жителей посёлка вышли на несанкционированный митинг с требованием остановить строительство объекта, поскольку они считают, что электромагнитное излучение от аппаратуры может нанести непоправимый вред здоровью проживающих рядом с вышкой людей. После многочисленных обращений сельчан во всевозможные инстанции администрация ГГО предложила сторонам сесть за стол переговоров.

За две недели с момента первой встречи стороны так и не смогли договориться. Представители «Мотива» ещё раз попытались объяснить всем присутствующим, что сама вышка и сотовое оборудование на ней не несут угрозы для жизни и здоровья сельчан, поэтому переносить её оператор не собирается.

«Объекту быть! Такое решение приняло наше руководство, о переносе вышки речи не идёт, это очень дорого для нас, заявил представитель “Мотива”. Сегодня вышку будут подключать к электричеству, а позже установят пожарно-охранную сигнализацию, чтобы обезопасить объект. Мы уже заключили договор с подрядной организацией на благоустройство прилегающей территории. А если жители считают, что вышка некрасивая, то мы готовы её покрасить в любой цвет».

Глава ГГО Дмитрий Летников в свою очередь отметил, что поскольку стороны не пришли к соглашению, то инициативной группе необходимо теперь обратиться в суд, где администрация будет участвовать в качестве третьей стороны. Чиновник считает, что юридических нарушений со стороны сотового оператора нет, но суд может встать на сторону местных жителей и тогда провайдеру придётся потратить ещё больше средств на демонтаж. Представители администрации ГГО предложили «Мотиву» ещё раз рассмотреть вопрос переноса конструкции и выразили готовность оказать помощь в поиске нового места для установки вышки, где она бы никому не мешала.  

«Могу сказать, что лёд тронулся. Глава Горноуральского городского округа господин Летников нас услышал, нас стал понимать, рассказал Николай Бунин. Мы нашли с чиновниками консенсус и выступаем общим фронтом. Мы говорим, что вышку эту надо демонтировать и разместить в любом другом месте. Попробуем ещё обратиться непосредственно к руководителю сотового оператора, а не к представителям с просьбой перенести эту вышку. А мы готовы своими силами восстановить благоустройство горы. Если ничего не получится, то будем обращаться в прокуратуру с тем, чтобы она выступила истцом с нашей стороны».

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