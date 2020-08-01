«Нам не нужно это излучение». Жители посёлка под Нижним Тагилом вышли на стихийный митинг против строительства рядом с их домами вышки сотовой связи

Сегодня, 1 августа, около сотни жителей посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом вышли на митинг против строительства на горе Часовлянка вышки сотовой связи компании «Мотив». О том, что буквально в нескольких метрах от их домов появится такой объект, черноисточинцы узнали в первых числах июля и сразу же забили тревогу. Сельчане считают, что электромагнитное излучение от аппаратуры может нанести непоправимый вред здоровью проживающих рядом с вышкой людей.

«Сначала нам вообще никто ничего не говорил, — рассказала АН “Между строк” жительница посёлка Наталья Пестрикова. — А тут я пошла гулять с собачкой и вижу, что незнакомые люди на пригорке делают какую-то площадку, ровняют склон. Я подошла к ним и спросила, что они тут делают, а мне ответили, что здесь будет вышка сотовой связи. Я сказала, что нам тут никакая вышка не нужна, но мне ответили, что никто нас и спрашивать не будет, построят, и всё. Получается, что мы, коренные жители посёлка, никто и ничто здесь и звать нас никак. Тогда мы стали писать во все инстанции и теперь надеемся, что власти и прокуратура займут нашу сторону и эту вышку уберут. Зачем она нам тут нужна, это излучение же, а у нас тут дети бегают. Разве больше негде было её поставить?»

По мнению лидера инициативной группы Ивана Бунина, возглавлявшего в начале 2000-х отдел по бытовому обслуживанию населения администрации Нижнего Тагила, эта вышка не только несёт определённый вред здоровью сельчан, но и вообще построена незаконно.

«Нам с трудом удалось добыть разрешение на строительство, подписанное ещё в конце марта 2020 года и.о. главы округа Александром Гудачом. Мы заказали независимую строительную экспертизу, которая признала эту вышку объектом капитального строительства, — объясняет Бунин. — А раз нет никаких документов, разрешающих именно капитальное строительство, то этот объект является самостроем и подлежит сносу».

Жители посёлка уже направили коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, прокурору Пригородного района Владимиру Березину, депутату Госдумы Алексею Балыбердину, в Роспотребнадзор и Ростехнадзор с требованием разобраться в ситуации и обязать «Мотив» снести вышку. Пока ни от одной инстанции ответ не получен.

В пресс-службе сотовой компании «Мотив» АН «Между строк» пояснили, что решение по строительству новой вышки было принято после многократных обращений абонентов с просьбой улучшить качество покрытия в данном населённом пункте.

«Только в 2019–2020 годах было зарегистрировано 78 жалоб от местных жителей на качество связи, — говорят в “Мотиве”. — При этом для строительства данного объекта связи, согласно статей 49 и 51 Градостроительного кодекса РФ, не требуется получения разрешения на строительство. Однако ввод в эксплуатацию радиопередающего оборудования, к которому относится базовая станция сотовой связи, происходит в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 “Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи” и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 “Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов”. После включения передатчиков базовой станции специализированная лаборатория Роспотребнадзора проводит исследование параметров электромагнитного излучения и выдаёт заключение о безопасности данного объекта».

Также в «Мотиве» заверили, что на данном объекте не будет использоваться новое поколение мобильной связи 5G, которое вызывает ряд опасений у части населения.