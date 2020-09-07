«Будем настаивать на сносе». Жители посёлка Черноисточинск обсудили в администрации строительство вышки сотовой связи

Сегодня, 7 сентября, в здании администрации Черноисточинска прошла встреча жителей посёлка с главой Горноуральского городского округа Дмитрием Летниковым и представителями ООО «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив») по поводу строительства на горе Часовлянке вышки сотовой связи.

Напомним, противостояние между инициативной группой и сотовым оператором продолжается уже третий месяц. 1 августа около 100 жителей посёлка вышли на несанкционированный митинг с требованием остановить строительство объекта, поскольку они считают, что электромагнитное излучение от аппаратуры может нанести непоправимый вред здоровью проживающих рядом с вышкой людей. После многочисленных обращений сельчан во всевозможные инстанции администрация ГГО предложила сторонам сесть за стол переговоров.

Но конструктивного диалога не получилось, даже несмотря на то, что представители «Мотива» предоставили заключение Роспотребнадзора о безопасности устанавливаемого сотового оборудования. Часть претензий жителей прилегающих к вышке улиц состояла в том, что объект изначально не был с ними согласован.

«Мы не против научного прогресса, но можно было же с нами посовещаться, — считают жители посёлка. — Вам-то хорошо, вы деньги зарабатываете, экономите на том, что вышка стоит высоко, а нам какая от этого польза? Вот вы говорите, что к вам жалобы поступали о плохой связи, а можно узнать, от кого эти жалобы были? Может быть, они захотят, чтобы вы у них в огороде вышку поставили».

В свою очередь в «Мотиве» пояснили, что пока даже не рассматривают вопрос о переносе вышки в другое место. Более того, для улучшения связи в посёлке в планах компании построить ещё три вышки, но места для их установки пока не определены. Глава ГГО Дмитрий Летников считает, что в сложившейся ситуации жители и сотовый оператор должны найти общий язык.

«Жителей не устроил тот ответ, который дали представители компании “Екатеринбург-2000”, хотя они предоставили заключение областного Роспотребнадзора о том, что с их стороны нет нарушений, — рассказал АН “Между строк” чиновник. — Но всё же мы должны прислушаться к мнению наших жителей, и, конечно же, администрация всегда будет на их стороне. Я предложил альтернативный вариант: в течение двух недель инициативной группе и представителям “Екатеринбург-2000” встретиться, пообсуждать и найти приемлемый вариант для обеих сторон. И 21 сентября мы вновь соберёмся и подведём итоги по данному вопросу».

По мнению лидера инициативной группы Николая Бунина, жители посёлка готовы пойти на компромисс, но только частичный.