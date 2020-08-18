Власти ГГО из-за протестов против строительства вышки сотовой связи в Черноисточинске предложили жителям сесть за стол переговоров

Администрация Горноуральского городского округа намерена провести встречу с жителями посёлка Черноисточинск и представителями компании «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив») по поводу строительства вышки сотовой связи. Как говорится в ответе главы округа Дмитрия Летникова одному из черноисточинцев, трёхсторонние переговоры намечены на 7 сентября в администрации посёлка.

Напомним, 1 августа около сотни жителей посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом вышли на митинг против строительства на горе Часовлянка вышки сотовой связи компании «Мотив». О том, что буквально в нескольких метрах от их домов появится такой объект, черноисточинцы узнали в первых числах июля и сразу же забили тревогу. Сельчане считают, что электромагнитное излучение от аппаратуры может нанести непоправимый вред здоровью проживающих рядом с вышкой людей.

Также в документе поясняется, что 6 августа сотовый оператор представил в администрацию ГГО копию экспертного заключения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» на проект размещения приёмо-передающего устройства. Результаты направлены в Роспотребнадзор для получения соответствующего заключения.

«Выступая на стороне защиты безопасности жизни и здоровья населения ГГО, мною было подписано и направлено в адрес ООО “Екатеринбург-2000” требование о приостановке работ по сооружению приёмо-передающего оборудования до предоставления положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект возводимого объекта», — сообщает Дмитрий Летников.

Отметим, что после несанкционированного митинга на нескольких жителей посёлка были составлены протоколы об административных правонарушениях за незаконное массовое мероприятие и нарушение масочного режима. 7 августа стало известно, что «Мотив» на неопределённый срок приостановил все работы по установке базовой станции в посёлке Черноисточинск.

Тогда же коммерческий директор компании «Мотив» Андрей Золотарёв пояснил, что в настоящий момент установлено только антенно-мачтовое сооружение без оборудования. По словам Золотарёва, решение об установке базовой станции было принято не только из-за поступавших обращений от жителей с просьбой об улучшении качества связи, но и после обращений органов госвласти Свердловской области, которые реализуют проект туркластера «Гора Белая».