На участников «народного схода» против строительства вышки сотовой связи в посёлке под Нижним Тагилом полиция составила протоколы за несанкционированный митинг и нарушение масочного режима

Несколько жителей посёлка Черноисточинск, которые приняли участие в стихийном митинге против строительства рядом с их домами вышки сотовой связи, сегодня были приглашены в полицию, где с них были взяты пояснения и составлены протоколы об административных правонарушениях. Об этом АН «Между строк» рассказал один из участников митинга Николай Бунин. По словам мужчины, накануне сотрудники полиции ходили по посёлку и вручали повестки тем, кто был запечатлён на видео и фото с митинга. Сам Николай отказался принимать повестку, но как минимум пять человек сегодня самостоятельно явились в отдел полиции для разбирательств.

«Их там продержали несколько часов. На них составили административные протоколы за несанкционированный митинг и нарушение масочного режима. А ведь у нас никакого митинга не было, не было звукоусиливающей аппаратуры. Был стихийный народный сход против строительства вышки сотовой связи. Сейчас будем думать, что делать дальше. Нужно, наверное, обращаться в какую-то правозащитную организацию», — говорит Бунин.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что пока полиция от комментариев воздерживается.

Напомним, с начала июля жители посёлка Черноисточинск выступают против строительства на горе Часовлянка вышки сотовой связи компании «Мотив». Сельчане считают, что электромагнитное излучение от аппаратуры может нанести непоправимый вред здоровью проживающих рядом с вышкой людей. Сотовый оператор же утверждает, что решение по строительству новой вышки было принято после многократных обращений абонентов с просьбой улучшить качество покрытия в данном населённом пункте, а сам объект абсолютно безопасен.