«Мотив» приостановил установку вышки сотовой связи под Нижним Тагилом после протестов жителей

Сотовый оператор «Мотив» на неопределённый срок приостановил все работы по установке базовой станции в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом после митинга местных жителей.

«Митингующие обратились в различные инстанции, начиная от приёмной губернатора, заканчивая муниципалитетом. Надзорные органы будут проводить необходимые проверки и в конечном счёте подтвердят законность наших действий. Однако на это потребуется время, и вопрос строительства может затянуться», — рассказал изданию «Коммерсантъ-Урал» коммерческий директор компании «Мотив» Андрей Золотарёв.

Напомним, с начала июля жители посёлка Черноисточинск выступают против строительства на горе Часовлянка вышки сотовой связи компании «Мотив». Сельчане считают, что электромагнитное излучение от аппаратуры может нанести непоправимый вред здоровью проживающих рядом с вышкой людей. Сотовый оператор же утверждает, что решение по строительству новой вышки было принято после многократных обращений абонентов с просьбой улучшить качество покрытия в данном населённом пункте, а сам объект абсолютно безопасен.

Представитель компании также пояснил, что сейчас установлено только антенно-мачтовое сооружение без оборудования. По словам Золотарёва, решение об установке базовой станции было принято не только из-за поступавших обращений от жителей с просьбой об улучшении качества связи, но и после обращений органов госвласти Свердловской области, которые реализуют проект туркластера «Гора Белая».

«По нашим оценкам, всего в Черноисточинске 3,6 тысячи жителей, из них 70% — наши абоненты. Я даже уверен, что большинство участников митинга — наши абоненты. Учитывая все эти факторы, в Черноисточинске было запланировано строительство двух базовых станций — одну мы уже построили, а со второй возникла такая ситуация», — отметил Золотарёв.

На этой неделе стало известно, что несколько жителей посёлка Черноисточинск, которые приняли участие в стихийном митинге против строительства рядом с их домами вышки сотовой связи, были приглашены в полицию, где с них были взяты пояснения и составлены протоколы об административных правонарушениях за несанкционированный митинг и нарушение масочного режима.