Жители центральной части Нижнего Тагила жалуются на годами не чищенные переулки 

Накануне в редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила, которая пожаловалась на ежегодную проблему с гололёдом и колеями в переулке между зданиями на проспекте Ленина, 4б и улице Карла Маркса, 2в. По словам женщины, на этом участке дороги уже несколько лет зимой не производится уборка снега, из-за чего передвигаться пешком и ездить на автомобиле по территории опасно для жизни.

«Уже который год участок дороги между улицей Ленина и Карла Маркса никто не чистит. Припарковать свою машину очень сложно, страшно ездить, колёса у машины скользят, а идти пешком просто опасно для жизни. Дорогу даже не посыпают. Попыталась узнать, кем дорога обслуживается, оказалось, что никем», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Редакция АН «Между строк» обратилась в пресс-службу мэрии Нижнего Тагила с просьбой прокомментировать ситуацию. На следующее утро дорога была уже почищена.

«Парковка у забора почищена, а вот у жилого дома оставили кучу снега, тем самым лишили жителей дома парковочных мест. В переулке очень мало места для парковки, поэтому каждый сантиметр на счету. Но для меня главное, что убрали колею, хотя сделали это для галочки», — поделилась жительница.

В пресс-службе администрации города АН «Между строк» пояснили, что за состояние дорог возле офисов и магазинов отвечают собственники коммерческих точек.

«Мы вчера обратились в МУП “Тагилдорстрой” и сообщили об этой проблеме. Они выехали на место, посмотрели состояние дорожного полотна и выполнили снегоуборочные работы. Если территория прилегает к офисным объектам, собственники должны сами позаботиться о её состоянии», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, жители неоднократно жаловались на качество и частоту снегоуборочных работ. А 19 декабря 2022 года в эфире «Тагил-ТВ» замглавы администрации Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Егор Копысов рассказал, что ежедневно к уборке снега в городе привлекаются 60 единиц техники и 65 дорожных рабочих.