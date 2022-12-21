В Нижнем Тагиле жители Новой Кушвы жалуются на плохую уборку улиц от снега

Жители микрорайона Новая Кушва в Нижнем Тагиле жалуются на качество и частоту снегоуборочных работ. С такой проблемой, в частности, в редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка Ирина.

«Новая Кушва больше недели не чистилась от снега, регулярно звоню с этим вопросом в администрацию, но толку нет. По улице Степной, как и по многим другим, невозможно пройти. Если ещё и автомобиль едет, приходится освобождать для него дорогу, заходя в сугробы по колено, а про прогулки с коляской вообще можно забыть. Я понимаю, что у нас много частных домов, но это же не значит, что мы как отрезанный ломоть для города. На дорогах автомобили успели накатать колеи, что тоже очень опасно», — рассказала АН «Между строк» Ирина.

Сегодня утром читательница издания сообщила журналистам, что за ночь значительная часть улиц была очищена, однако качество проделанной работы оставляет желать лучшего. Женщина отмечает, что дорожные колеи так и не были убраны, а передвигаться пешком хоть и стало проще, но почищенная часть дороги всё ещё слишком узкая. Кроме того, вызывает нарекания у жителей микрорайона и уборка снега возле остановок общественного транспорта.

Отметим, что 19 декабря в эфире «Тагил-ТВ» замглавы администрации Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Егор Копысов рассказал, что ежедневно к уборке снега в городе привлекаются 60 единиц техники и 65 дорожных рабочих. Чиновник отметил, что регламентные сроки по очистке дорог от снега составляют от 3 до 7 дней в зависимости от интенсивности осадков.