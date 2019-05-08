Жителей разрушенного взрывом дома в Магнитогорске штрафуют за долги по коммуналке

Жильцам разрушенного взрывом газа дома в Магнитогорске пришли счета за услуги ЖКХ со штрафами за все месяцы 2019 года, пишет местный портал Снег.tv.

Часть здания отключена от водоснабжения и газа, в подъезде не работают лифты, однако жителей всё равно заставляют оплачивать коммунальные услуги, в том числе счета за капитальный ремонт дома.

По словам заместителя начальника управления ЖКХ Магнитогорска Евгения Слепова, люди по каким-либо причинам отказываются проживать в доме, однако они всё равно являются собственниками имущества.

«Помимо квартир, находящихся в их собственности, они являются собственниками общего имущества многоквартирного дома. Данное имущество необходимо обслуживать», — заявил Слепов.

Во время встречи с жильцами представитель ЖКХ отметил, что за воду, газ и эксплуатацию лифтов перерасчёт будет произведён и пени уберут, но за другие услуги и начисленные по ним штрафы придётся платить до тех пор, пока эту часть дома не признают аварийной.

Напомним, взрыв газа в многоэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел ранним утром 31 декабря 2018 года. При обрушении подъезда погибли 39 человек. В ходе совещания президент Владимир Путин предложил полностью расселить дом, однако в конце марта 2019 года жилищная инспекция признала его пригодным для проживания. Жильцам уцелевших квартир 1 апреля предложили вернуться обратно, от дома убрали охрану и занялись благоустройством территории.