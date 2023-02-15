Женщин-заключённых из ИК-6 Нижнего Тагила не будут принимать в ЧВК Вагнер

Приём заключённых российских тюрем в ряды ЧВК «Вагнер» на данный момент закрыт. Об этом сообщил руководитель организации Евгений Пригожин в ответ на письмо депутата ЗакСо Свердловской области Вячеслава Вегнера, который обратился к тому якобы от лица осуждённых колоний региона, желающих вступить в ряды «вагнеровцев». Ответ Пригожина парламентарий опубликовал в своих соцсетях.

«Уважаемый Вячеслав Михайлович! К сожалению, проект по дальнейшему набору заключённых в настоящий момент закрыт. Я и ЧВК “Вагнер” полностью отстранены от данного процесса по следующим причинам. Первая, чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определённое количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта. Логика: «Слишком смелые для армии и вредны, они не дают отсидеться в кустах». Второе, ЧВК “Вагнер” использует заключённых не как заключённых, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовоенной элиты. Третье, определённое количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключённых, то сумеют прославиться, как ЧВК “Вагнер”. Поэтому, к сожалению, не могу быть Вам полезен. Рекомендую обратиться в Министерство обороны», — написал Евгений Пригожин.

Напомним, что история с участием заключённых Свердловской области получила широкую огласку 12 октября, когда в открытом доступе появилась информация о том, что основатель ЧВК «Вагнер» посещает колонии региона с целью вербовки заключённых.

Тогда свердловские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд» сообщали, что предприниматель не посещал колонии региона. Эту информацию также опровергли в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, куда журналисты АН «Между строк» обращались за комментарием.

Кроме того, 21 декабря пресс-службой компании «Конкорд» (директором которой является Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер») было опубликовано обращение депутата ЗакСо Свердловской области Вегнера. Как следует из документа, парламентарий направил официальное обращение к Евгению Пригожину с инициативой привлечь женщин-заключённых ИК-6 Нижнего Тагила к участию в СВО на Украине. По словам депутата, осуждённые тагильской женской колонии сами обратились к нему с такой просьбой.

При этом, как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН региона, никакой информацией об обращении заключённых колонии к депутату Вегнеру они не обладают, а участие осуждённых в СВО в составе частной военной компании считают невозможным с точки зрения существующего законодательства.