СМИ: Заключённых колоний Нижнего Тагила вербуют в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Пригожин и ГУФСИН это опровергают 

По информации ряда областных СМИ, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в октябре побывал в колониях Нижнего Тагила с целью вербовки заключённых для участия в спецоперации на Украине.

О посещении Пригожиным ИК-5 в Нижнем Тагиле накануне рассказало информагентство ЕАН, а тагильский ресурс TagilCity.ru сообщил об аналогичном визите в ИК-13. По данным их источников, основатель ЧВК «Вагнер» предлагал заключённым поучаствовать в СВО, обещая высокую зарплату и последующее помилование.

Стоит отметить, что ещё 12 октября в открытом доступе появилась информация о том, что основатель ЧВК «Вагнер» посещает колонии Свердловской области с целью вербовки заключённых. Согласно неподтверждённой информации, на тот момент Пригожин уже успел посетить ИК-63 в Ивделе, ИК-26 в Тавде и ИК-10 в Екатеринбурге.

В то же время, как сообщает издание It’s My City со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд», директором которой является Евгений Пригожин, предприниматель не посещал колонии региона. Информацию также опровергли в пресс-службе ГУФСИН России Свердловской области, куда журналисты АН «Между строк» обращались за комментарием.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что бизнесмен лично объезжает исправительные учреждения по всей стране, агитируя заключённых вступать в ряды ЧВК для участия в спецоперации на Украине.