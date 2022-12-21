Женщины-заключённые ИК-6 Нижнего Тагила попросили депутата отправить их в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер»

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер направил официальное обращение к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с инициативой привлечь женщин-заключённых ИК-6 Нижнего Тагила к участию в СВО на Украине. По словам парламентария, осуждённые тагильской женской колонии сами обратились к нему с такой просьбой. Документ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» (директором которой является Евгений Пригожин) в своих соцсетях.

«В настоящее время, в рамках своей депутатской деятельности, постоянно занимаюсь вопросами, связанными с проведением СВО: организация в сборных пунктах обучения мобилизованных специалистами, прошедшими горячие точки, помощь мобилизованным в сборе всего необходимого, оказание поддержки семьям мобилизованных и так далее. Ещё в марте текущего года я ставил вопрос перед руководством области об участии заключённых в специальной военной операции. Сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестёр, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим», — написал в обращении Вегнер.

Основатель ЧВК «Вагнер» со своей стороны поддержал инициативу, но отметил, что женщины могут пригодиться и непосредственно на поле боя.

«Абсолютно с вами согласен. Не только медсёстрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмём», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, 12 октября в открытом доступе появилась информация о том, что основатель ЧВК «Вагнер» посещает колонии Свердловской области с целью вербовки заключённых.

Тогда свердловские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд» сообщали, что предприниматель не посещал колонии региона. Эту информацию также опровергли в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, куда журналисты АН «Между строк» обращались за комментарием.