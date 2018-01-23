«Засуньте себе в одно место». Владимир Соловьёв ответил на осуждение свердловского Союза журналистов

Телеведущий Владимир Соловьёв во время эфира на радио «Вести FM» отреагировал на заявление Свердловского союза журналистов, неделю назад осудившего его высказывание про «уральские либерал-фашистские СМИ».

«Это очень смешно. Уральские журналисты, Союз журналистов Урала попытался меня осудить. Засуньте себе эти осуждения! Вот тонкой трубочкой скатайте и в одно место себе засуньте, если вы ни черта не понимаете, не знаете и защищаете либерал-фашистов, то вопрос к вам. И не надо себя называть "коллегами". И не надо тут умничать!» — возмутился Соловьёв.

Он также скептически оценил слова о «многомиллионной аудитории» уральских СМИ.

«У кого там у вас миллионы, кого? Вы посмотрите дело, какая разница — миллионы или единицы? С пьедестала-то слезьте», — добавил он.

Напомним, Свердловский творческий союз журналистов указал на то, что слова Владимира Соловьёва о «либерал-фашистских СМИ» выходят за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики.

«Высказывание Владимира Рудольфовича Соловьёва, прозвучавшее в эфире радиостанции "Вести FM", содержащее оскорбительные оценки в адрес уральских СМИ и уральской журналистики в целом, не просто не имеет под собой никаких оснований, но и является выходящим за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики», — говорилось в заявлении союза.

Обвинения в «либерал-фашизме» Соловьёв произнёс, комментируя лекцию для старшеклассников преподавателя УрФУ Константина Юрченко, на которой экономист назвал поколение 1965–1975 годов потерянным. Комиссия по этике УрФУ признала слова преподавателя неэтичными и неприемлемыми в стенах университета, однако Соловьёв посчитал, что этого недостаточно и объявил Урал рассадником «либерал-фашизма».