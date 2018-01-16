Владимир Соловьёв назвал Урал «рассадником либерального фашизма»

Ведущий Владимир Соловьёв в эфире радио «Вести-ФМ» назвал Урал «рассадником либерального фашизма». Так он прокомментировал лекцию для старшеклассников преподавателя УрФУ Константина Юрченко, где последний назвал поколение 1965–1975 годов потерянным.

«Я считаю, что Юрченко — либеральный фашист. Давайте заменим "люди, родившиеся в 1965–1975 годах" на "евреи", что получится? Ничего не напоминает? Классика фашистской Германии!» — заявил Соловьёв.

Телеведущий озвучил все пункты биографии преподавателя УрФУ, перечисляя его регалии и пытаясь выяснить корни «либеральных взглядов», после чего стал осуждать поведение руководства УрФУ и местных СМИ.

«Все, естественно, сожрали, так как боятся на Урале трогать либерал-фашистов. Это рассадник либерал-фашистов с либерал-фашистскими СМИ, с университетом, который думает, что это нормально», — сказал Соловьёв.

Скандал из-за лекции профессора Юрченко разразился на прошлой неделе, когда Владимир Соловьёв выложил в сеть фрагмент выступления преподавателя, записанный одним из абитуриентов УрФУ. В лекции для абитуриентов «Почему студенты выведут экономику из кризиса» педагог вуза отметил, что люди 1965–1975 годов рождения составляют основу коррупции, поскольку в «лихие 90-е» им пришлось научиться врать, убивать, брать и давать взятки. После резонанса в вузе с участием Юрченко состоялось заседание комиссии по этике, которая посчитала высказывания преподавателя неэтичными, он с этим согласился и принёс свои извинения.