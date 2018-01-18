Свердловский союз журналистов ответил на обвинения в «либерал-фашизме»

Правление Свердловского творческого союза журналистов выпустило официальное заявление-реакцию на слова телеведущего Владимира Соловьёва, заявившего что Урал — рассадник «либерал-фашизма» «с либерал-фашистскими СМИ», пишет Znak.com. Сказанное Соловьёвым в эфире радиостанции «Вести ФМ» журналисты считают выходом за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики.

«Правление Свердловского творческого союза журналистов считало и считает свободу слова, возможность выражать личное мнение базовыми ценностями современной журналистики. Однако высказывание Владимира Рудольфовича Соловьёва, прозвучавшее в эфире радиостанции "Вести ФМ", содержащее оскорбительные оценки в адрес уральских СМИ и уральской журналистики в целом, не просто не имеет под собой никаких оснований, но и является выходящим за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики», — говорится в заявлении.

В союзе также подчеркнули, что уральская журналистика «всегда ориентировалась и будет ориентироваться не на эмоциональные, некорректные заявления сторонних лиц, а на мнение своей многомиллионной аудитории».

Напомним, Соловьёв обвинил уральцев в «либерал-фашизме», комментируя лекцию для старшеклассников преподавателя УрФУ Константина Юрченко, где последний назвал поколение 1965–1975 годов потерянным. Позже комиссия по этике УрФУ признала слова преподавателя неэтичными и неприемлемыми в стенах университета, однако Соловьёв посчитал, что этого недостаточно. Сначала он обвинил в «либеральном фашизме» лично Юрченко и уже после осудил руководство УрФУ и местные СМИ.