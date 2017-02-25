Защита Евгении Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты воспитательницы детского сада Евгении Чудновец подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает «Коммерсантъ».

По мнению адвокатов, в её деле нарушено право на справедливое судебное разбирательство и право на выражение мнения.

Ранее заместитель генпрокурора Леонид Коржинек внёс в Верховный суд кассационное представление на приговор Чудновец. Надзорное ведомство настаивает на отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Напомним, воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец осуждена за репост видео с издевательствами над обнажённым ребёнком в детском лагере. На видео было показано, как воспитатели катайского детского лагеря издевались над одним из подопечных. Сама воспитательница непосредственно к ролику не имела никакого отношения, а просто разместила его в группе во «ВКонтакте», так как была возмущена видео и хотела привлечь к нему внимание общественности.

В ноябре 2016 года Евгению Чудновец приговорили к шести месяцам колонии. Свою вину она не признала.

Агентство новостей «Между строк»