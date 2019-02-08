Заразившихся паразитами ульяновских курсантов отправили на лечение в Москву

Курсантов Суворовского военного училища в Ульяновске, которые заразились эхинококкозом, перевезли на лечение в Москву, со ссылкой на источник в Минобороны сообщает «Эхо Москвы».

Пока перевезена только часть пострадавших, ещё одну группу отправят в Москву на следующей неделе. «Коммерсантъ FM» со ссылкой на родителей пострадавших сообщил, что заболевших доставят в Московский госпиталь имени Вишневского.

«Там всё держат под контролем, причем строжайшим. У нас свободный доступ в училище, мы приходим к детям», — сказала мать одного из курсантов Екатерина Исаичева.

Официальное число заболевших — 26 человек, при этом СМИ сообщают, что в Москву на лечение в пятницу перевезли 36 курсантов. Исаичева сказала, что сейчас количество пострадавших составляет примерно 50.

Напомним, о заболевании курсантов стало известно 4 февраля. Их родители предполагали, что причиной заболевания стали продукты питания, однако эту версию исключила комиссия ведомства по расследованию причин вспышки. Приоритетной версией заболевании в Минобороны считают инфицированных собак.