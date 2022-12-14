Запенившая дверь в квартире на Тагилстрое мстительная соседка могла оказаться мастером по окнам (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле мать троих детей рассказала подробности заточения в собственной квартире в доме № 60 на улице Гвардейской. Инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 декабря, когда неизвестный в чёрной куртке с капюшоном заполнил монтажной пеной замочную скважину двери, запачкал свои вещи, собрал орудия преступления, сложив их в пакет, и убежал. Последствия ночного «сюрприза» были обнаружены только утром.

На записи с камеры видеонаблюдения также зафиксировано, что злоумышленник разложил под дверью многодетной матери экскременты. Пострадавшая рассказала агентству новостей «360», что, по её предположениям, недоброжелателем мог оказаться сотрудник местной фирмы по установке окон, поставившей ей на кухне некачественный стеклопакет. Женщина грозила подать на фирму в суд и отказалась платить деньги.

«Я не знаю, женщина это или мужчина, понять не могу. Если смотреть на брюки, они мужские. Я подумала, что девушка, из-за того, что она не смогла справиться с баллоном монтажной пены. С другой стороны, как-будто это мужчина — не женская куртка», — прокомментировала пострадавшая агентству новостей «360».

После инцидента женщина начала своё мини-расследование по поиску недоброжелателя в чёрной куртке с капюшоном. Обошла соседей, но не обнаружила у них в гардеробе подобную верхнюю одежду. Она считает, что человек, который это сделал, имеет ключ от подъезда.

Видеозапись с камеры наблюдения попала в социальные сети, где подписчики пабликов разделились на два лагеря: одни утверждают, что виноват злоумышленник, а другие — что сама женщина, которая ранее проживала на улице Землячки и неоднократно выясняла отношения с соседями на повышенных тонах.

«Заявительница хорошо знакома сотрудникам отдела полиции № 19 МУ МВД России “Нижнетагильское”. Ранее она проживала на улице Землячки, где происходили частые бытовые конфликты с соседями, о чём она сама, как и другие жильцы, сообщала в полицию. Видимо, по новому месту жительства вновь появились проблемы», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Там уточнили, что полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.