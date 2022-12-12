В Нижнем Тагиле мстительная женщина запенила входную дверь соседям (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в ночь с 10 на 11 декабря неизвестная пробралась в подъезд дома № 6 на улице Гвардейской и заполнила монтажной пеной замочные скважины двери одной из квартир. Хозяева обнаружили последствия ночного визита только утром и обратились в полицию, сообщает паблик во «Вконтакте» «ПЕРЕЦ | Нижний Тагил».

На записи видно, как в подъезд проникает неизвестная в пуховике с капюшоном на голове. Она медленно подходит к двери и аккуратно, стараясь не издавать лишнего шума, достаёт из пакета пистолет для монтажной пены с заряженным баллоном. Судя по движениям, можно понять, что ночная гостья отлично знает о наличии и местоположении камеры видеонаблюдения, потому что старательно избегает попадания своего лица в кадр. После начинает неумело запенивать замочные скважины и петли входной двери. Когда дело сделано, неизвестная собирает всё, что принесла с собой, обратно в пакет и спокойно уходит.

«Заявительница хорошо знакома сотрудникам отдела полиции № 19 МУ МВД России "Нижнетагильское". Ранее она проживала на улице Землячки, где происходили частые бытовые конфликты с соседями, о чём она сама, как и другие жильцы, сообщала в полицию. Видимо, по новому месту жительства вновь появились проблемы. В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка, устанавливается личность ночной визитёрши для выяснения всех обстоятельств случившегося и принятия обоснованного решения», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».