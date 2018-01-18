Закрытая после нападения школа в Перми возобновила работу

Школа № 127 в Перми, в которой двое подростков напали на учеников и учителя, возобновила работу, сообщается на сайте мэрии Перми.

«С 18 января школа № 127 работает в штатном режиме. Накануне в учреждении побывал глава Перми Дмитрий Самойлов. Он удостоверился в готовности школы принимать детей, а также пообщался с директором и учителями», — говорится в сообщении.

Психологи продолжают работу с детьми, родителями и учителями школы. С пострадавшими учащимися 4 «Б» класса проведены групповые психологические занятия.

«С пострадавшими детьми, которые пока остаются в больнице, работают психологи МЧС. Также психологическую помощь оказывают специалисты городского телефона доверия», — отметили в мэрии.

Напомним, нападение в пермской школе произошло утром 15 января, двое подростков ударили ножом учительницу и напали на школьников четвёртого класса. В результате пострадали 15 человек, 12 из них, в том числе сами нападавшие, были доставлены в больницу. Учительница получила 17 ударов ножом.

Следственный комитет 17 января заявил, что подростки «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения».

Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. Сейчас обвиняемые находятся в больнице, после выписки из медучреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО. Мотовилихинский районный суд Перми арестовал нападавших на два месяца.