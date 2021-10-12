​​​​​​​Заключённые ИК-6 Нижнего Тагила сшили 105 тысяч жилетов и 50 тысяч сумок для сотрудников Всероссийской переписи населения

12.10.2021 11:11
В Нижнем Тагиле в центре трудовой адаптации женской ИК-6 заключённые сшили 105 тысяч жилетов и 50 тысяч сумок для сотрудников Всероссийской переписи населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«Вся продукция качественная. Отгрузки ткани, материала и фурнитуры происходят в срок. Швеи выполняют дневную норму производства, которая тщательно контролируется технологами центра и специалистами отдела технического контроля от раскроя изделия до его упаковки и отправки на склад», — рассказали в ГУФСИН.
- В Нижнем Тагиле отбывающие наказание в исправительном центре при ИК-6 женщины, осуждённые по тяжёлым статьям УК РФ, работают кондукторами МУП «Тагильский трамвай».
- В колонии-поселении ИК-6 в Нижнем Тагиле заключённые вырастили огромную тыкву весом более 50 кг и 1,5 метра в объёме, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
- В Нижнем Тагиле на территории колонии № 6 в 2021 году пройдёт строительство общежития для осуждённых мам с детьми. Начальная максимальная стоимость работ — 167,9 млн рублей.