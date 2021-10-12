​​​​​​​Заключённые ИК-6 Нижнего Тагила сшили 105 тысяч жилетов и 50 тысяч сумок для сотрудников Всероссийской переписи населения

В Нижнем Тагиле в центре трудовой адаптации женской ИК-6 заключённые сшили 105 тысяч жилетов и 50 тысяч сумок для сотрудников Всероссийской переписи населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Вся продукция качественная. Отгрузки ткани, материала и фурнитуры происходят в срок. Швеи выполняют дневную норму производства, которая тщательно контролируется технологами центра и специалистами отдела технического контроля от раскроя изделия до его упаковки и отправки на склад», — рассказали в ГУФСИН.